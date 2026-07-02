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İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şişli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul Şişli su kesintisi saatleri...

Şişli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Şişli su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ERGENEKON MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.07.2026 15:06:36

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.07.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185 

 

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