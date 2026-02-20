Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Şubat İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Şubat İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 20 ŞUBAT

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalle: MERDİVENKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.02.2026 15:41:58

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.02.2026 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

SANCAKTEPE

Etkilenen Mahalle: EYÜP SULTAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 20.02.2026 15:08:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalle: ALTUNİZADE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 20.02.2026 11:10:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.02.2026 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ŞİLE

Etkilenen Mahalle: ÇAVUŞ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.02.2026 12:55:40

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.02.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Şubat İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

500

