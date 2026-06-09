İstanbul FATİH su kesintisi! 9-10 Haziran İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Fatih su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

FATİH SU KESİNTİSİ

İSKİ Fatih su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: AKŞEMSETTİN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.06.2026 09:59:52

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.06.2026 20:00

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