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İstanbul FATİH su kesintisi! 9-10 Haziran İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul FATİH su kesintisi! 9-10 Haziran İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Fatih ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Haziran İstanbul Fatih su kesintisi saatleri...

Fatih su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

FATİH SU KESİNTİSİ

İSKİ Fatih su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: AKŞEMSETTİN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.06.2026 09:59:52

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.06.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
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