İstanbul FATİH su kesintisi! 3-4 Haziran İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Fatih ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Haziran İstanbul Fatih su kesintisi saatleri...
Fatih su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
FATİH SU KESİNTİSİ
İSKİ Fatih su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: HIRKA-İ ŞERİF MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.06.2026 15:50:30
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.06.2026 19:00
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