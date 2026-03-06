İstanbul ESENLER su kesintisi! 6-7 Mart İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Mart İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...
ESENLER SU KESİNTİSİ
İSKİ Esenler su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: FATİH MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.03.2026 11:45:30
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.03.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185