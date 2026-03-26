İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26-27 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde Atatürk ve Hicret mahallelerinde birçok sokakta 26 Mart 2026 tarihinde saat 00.00 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı ilçede Hadımköy Mahallesi Ayasofya Sokağı ile Çatalca Nakkaş Mahallesi Mühendis Sokağı’nda saat 09.00 ile 17.00 arasında havai hat bakımı yapılacağından elektrik verilemeyecektir.

Anadolu, Nenehatun ve İslambey mahallelerinde çok sayıda sokakta saat 09.00 ile 17.00 arasında yeni kablo bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Bağcılar

Bağcılar ilçesinde Demirkapı ve Fatih mahallelerinde birçok sokakta saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Demirkapı Mahallesi genelinde yine aynı saatler arasında bakım çalışması sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

On beş Temmuz Mahallesi Özdemir Bayraktar Caddesi ve çevresinde saat 10.00 ile 12.00 arasında abone bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Bayrampaşa

Bayrampaşa ilçesinde Kartaltepe Mahallesi ile Muratpaşa Mahallesi’nde çeşitli sokaklarda saat 08.00 ile 15.00 arasında abone bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

Çatalca ilçesinde Subaşı Mahallesi Sivrikaya Sokağı’nda saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Esenyurt ilçesinde Akçaburgaz Mahallesi genelinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı mahallede bazı sokaklarda saat 09.00 ile 12.30 arasında ve 13.30 ile 17.00 arasında bakım çalışmaları sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

Hürriyet Mahallesi’nde birçok sokakta saat 09.00 ile 17.00 arasında havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Çınar ve Örnek mahallelerinde bazı sokaklarda saat 09.00 ile 12.00 arasında abone bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecektir.