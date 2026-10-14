İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, ne zaman? İŞKUR Gençlik Programı aylık ücreti belli oldu mu, ne kadar?

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Üniversite öğrencilerine eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi kazanma imkânı sunan İŞKUR Gençlik Programı, yeni eğitim döneminde de gündemdeki yerini koruyor. Programa katılmayı planlayan öğrenciler başvuru tarihlerini, yaş ve gelir koşullarını, çalışma sürelerini ve günlük ödeme tutarını öğrenmek istiyor. Üniversitelere göre değişen başvuru takvimi nedeniyle adayların kendi üniversitelerinin duyurularını takip etmesi önem taşıyor. İşte 2026-2027 İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreci ve merak edilen ayrıntılar…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına devam ederken çalışma deneyimi edinmelerini ve gelir elde etmelerini amaçlayan bir iş gücü uyum programı olarak yürütülüyor. Türkiye İş Kurumu ile devlet üniversitelerinin iş birliğiyle uygulanan program, gençlerin mesleki becerilerini geliştirmelerine ve iş hayatını yakından tanımalarına fırsat sunuyor.

Programa katılan öğrenciler, üniversitelerinde belirlenen faaliyetlerde haftada 1 ila 3 gün görev alabiliyor. Çalışma deneyiminin yanı sıra öz geçmiş hazırlama, iş arama yöntemleri, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık ve etkili iletişim gibi alanlarda eğitimler de veriliyor.

Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programa başvurabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydı dondurulmuş veya pasif durumda olan öğrenciler ise programdan yararlanamıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı'na katılmak isteyen adayların belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve İŞKUR'a kayıtlı bulunmak yer alıyor.

Adayların hane geliri ve sigortalılık durumları da değerlendirmeye alınıyor. Yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile başka bir aktif iş gücü programından yararlananlar açısından kısıtlamalar uygulanabiliyor. Başvuru öncesindeki sigortalılık durumu ve adayın ilgili üniversitede daha önce çalışıp çalışmadığı da programın yürürlükteki kuralları kapsamında inceleniyor.

Hane geliri şartı kapsamında aynı adreste yaşayan kişilerin çalışma karşılığında elde ettiği aylık toplam kazancın net asgari ücretin üç katını aşmaması gerekiyor. 2026 yılı net asgari ücretinin 28.075,50 TL olması nedeniyle bu tutar üzerinden hesaplanan sınır 84.226,50 TL olarak öne çıkıyor.

Öğrenci yurtları, sığınma evleri ve benzeri toplu yaşam alanlarında kalanlar ile mevzuat kapsamında kimlik bilgileri gizlenen kişiler için hane geliri şartına istisna uygulanabiliyor. Adayların başvuru öncesinde güncel ilan metnindeki koşulları kontrol etmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere, fiilen katılım sağladıkları gün sayısına göre ödeme yapılıyor. Paylaşılan 2026 yılı ödeme tutarı günlük 1.375 TL olarak hesaplanıyor. Buna göre 5 gün katılım sağlayan öğrenci 6.875 TL, 10 gün katılan öğrenci 13.750 TL, 14 gün katılan öğrenci ise 19.250 TL ödeme alabiliyor.

Öğrencilerin elde edeceği toplam gelir, programa katıldıkları gün sayısına göre değişiyor. 2027 yılında geçerli olacak günlük ödeme tutarı için yeni bir açıklama yapılması durumunda tutar yeniden değerlendirilebilecek.

ÖĞRENCİLER HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞACAK?

Program, öğrencilerin derslerini aksatmadan faaliyetlere katılabilmesi amacıyla esnek bir çalışma düzeniyle yürütülüyor. Katılımcılar haftada en fazla 3 gün, toplam 22,5 saat görev alabiliyor. Günlük çalışma süresi ise 7,5 saat olarak uygulanıyor.

Programın süresi en fazla 10 ayla sınırlandırılırken, öğrenciler toplamda en fazla 140 fiilî gün katılım sağlayabiliyor.

Katılımcılar kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri, dijital arşivleme, laboratuvar ve araştırma çalışmalarına destek, öğrenci işleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, çevre projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetleri gibi alanlarda görev alabiliyor. Temizlik işleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görevlendirme yapılmıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, üniversiteler için yayımlanan ilanlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Programa katılmak isteyen öğrencilerin öncelikle kendi üniversitelerinin resmî internet sitesindeki duyuruları incelemesi gerekiyor.

Üniversiteye ait başvuru ilanı yayımlandığında adaylar, İŞKUR e-Şube sistemine giriş yaparak ilgili ilana başvurabiliyor. Başvurular için İŞKUR e-Şube adresi kullanılabiliyor. Güncel duyurulara İŞKUR'un resmî internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN? ÖĞRENCİLER NASIL SEÇİLECEK?

İŞKUR Gençlik Programı için tüm üniversiteleri kapsayan tek bir başvuru tarihi bulunmuyor. Üniversiteler, kendilerine ayrılan kontenjanlar doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihlerini ayrı ayrı duyuruyor. Bu nedenle adayların kendi üniversitelerinin ilanlarını takip etmesi gerekiyor.

Katılımcı seçiminde noter huzurunda kura yöntemi uygulanıyor. Kura sonucunda belirlenen adayların başvuru şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol ediliyor ve koşulları sağlayan öğrenciler arasından nihai katılımcı listeleri oluşturuluyor.

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için kontenjanın 150 bine yükseltilmesi hedefiyle birlikte öğrencilerin gözü üniversitelerden gelecek duyurulara çevriliyor. Başvuru tarihleri, kontenjan bilgileri ve programa katılım koşulları için üniversitelerin resmî internet siteleri ile İŞKUR'un güncel ilanlarının takip edilmesi gerekiyor.