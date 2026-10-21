Inter Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, Inter vs Shakhtar Donetsk nereden CANLI izlenir?

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Inter – Shakhtar Donetsk maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Inter – Shakhtar Donetsk maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

INTER SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye’de tabii Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında yer almayacak.

INTER SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 2 kanalına erişebilecek. Tabii Spor 2’nin Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor; bu nedenle karşılaşma yalnızca internet üzerinden takip edilebilecek. Yayına akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması veya internet sitesi aracılığıyla ulaşılabiliyor. Yayın bağlantısında bir değişiklik olması halinde resmi yayıncının duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

INTER SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ GÜN?

Inter ile Shakhtar Donetsk, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü, yani yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası programında yer alıyor.

INTER SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı karşılaşma öncesinde güncel bilgilere göz atılmasında fayda var.

INTER SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İtalya’nın Milano kentinde bulunan Stadio Giuseppe Meazza’da oynanacak. Futbol dünyasında daha çok San Siro adıyla bilinen stat, Inter ile şehir rakibi Milan’ın ortak olarak kullandığı efsanevi arenalardan biri.

ÇARŞAMBA AKŞAMI ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü saat 22.00’de Inter – Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Bayern Münih – Arsenal, Real Betis – Feyenoord, Club Brugge – Lens ve Aston Villa – Viking maçları da oynanacak. Akşamın erken saatlerinde ise saat 19.45’te Lille – Galatasaray mücadelesi TRT 1’den, Como – Manchester United maçı ise tabii Spor’dan futbolseverlerle buluşacak.