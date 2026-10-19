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Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Hukuk eğitimi alan ve uzun yıllar serbest avukatlık yapan Erdoğan, yerel yönetimlerde farklı görevlerde bulunduktan sonra Karaburun Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Peki, İlkay Girgin Erdoğan kimdir? Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI İLKAY GİRGİN ERDOĞAN KİMDİR?

İlkay Girgin Erdoğan, 1971 yılında İzmir’in Karaburun ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaburun’da, lise eğitimini ise İzmir Kız Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından 1997-2019 yılları arasında İzmir ve Karaburun’da serbest avukatlık yapan Erdoğan, İzmir Barosu’na kayıtlı olarak mesleğini sürdürdü. Meslek hayatında özellikle imar hukuku, gayrimenkul hukuku ve miras hukuku alanlarında çalıştı.

Erdoğan’ın yerel yönetimlerdeki görevleri ise 2004 yılında başladı. 2004-2014 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Mordoğan Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapan Erdoğan, bu dönemde Belediye Meclis Başkan Vekilliği, Hukuk Komisyonu Başkanlığı ile İmar ve Bütçe Plan Komisyonu üyeliği görevlerini üstlendi.

2014-2019 yılları arasında Mordoğan Belediyesi’nin Karaburun Belediyesi’ne bağlanmasının ardından Karaburun Belediye Meclisi’nde görev yapan Erdoğan, bu süreçte Meclis Başkan Vekilliği, İmar Komisyonu Başkanlığı ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP’den Karaburun Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan, yüzde 49,28 oy oranıyla seçildi. Böylece Karaburun’un 117 yıllık tarihinde belediye başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde yeniden adaylığı açıklanan Erdoğan, Karaburun İttifakı’nın ortak adayı olarak seçimlere katıldı. 2019’da 3 bin 743 oy ve yüzde 49,28 oy alan Erdoğan, 2024 seçimlerinde 4 bin 474 oy ve yüzde 49,81 oy oranıyla yeniden Karaburun Belediye Başkanı seçildi. Karaburun Belediyesi’nin resmi internet sitesinde de Erdoğan mevcut belediye başkanı olarak yer alıyor.

İLKAY GİRGİN ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

İlkay Girgin Erdoğan, 1971 yılında doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

İLKAY GİRGİN ERDOĞAN NERELİ?

İlkay Girgin Erdoğan, İzmir’in Karaburun ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini de Karaburun’da tamamladı.