İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA 2026: Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce öğretmen için 2026 yılı iller arası yer değiştirme süreci yoğun bir gündem oluşturmaya devam ediyor. 14–20 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler tamamen il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranına çevrilmiş durumda. Peki, öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir? İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Detaylar...

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA 2026

2026 yılı öğretmen il dışı yer değiştirme süreci Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hizmet puanı, tercih sıralaması ve kontenjan durumu gibi kriterler dikkate alınarak kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğretmenler isim listesi üzerinden atama durumlarını görüntüleyebilecek ve yeni görev yerlerine ilişkin süreci başlatabilecektir.

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı iller arası yer değiştirme sonuçları henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yer değiştirme takvimine göre sonuçların 22 Mayıs 2026 tarihinde duyurulması beklenmektedir. Açıklamanın yapılmasıyla birlikte öğretmenler aynı gün içerisinde sonuç ekranına erişebilecek, yoğun başvuru nedeniyle sistemde zaman zaman erişim yavaşlamaları yaşanabilecektir.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğretmen il dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan dijital platformlar üzerinden görüntülenebilmektedir. MEBBİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile giriş yapan öğretmenler, yer değiştirme sonuç ekranına ulaşarak atama durumlarını öğrenebilmektedir.

e-Devlet kapısı da sonuç sorgulama için kullanılan bir diğer resmi kanaldır. Öğretmenler e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı hizmetleri bölümüne giriş yaparak sonuçlarını güvenli şekilde görüntüleyebilir. Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan personel.meb.gov.tr üzerinden de duyurular takip edilebilmektedir.