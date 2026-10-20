Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturması kapsamında yürütülen süreçle yeniden gündeme geldi. 30 Eylül 2026'da soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Gönül hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından soruşturma izni verildi. İbrahim Ömer Gönül, 20 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla KGK Başkanlığı görevinden alındı. Peki, İbrahim Ömer Gönül kimdir? Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görevi nedir, neden görevden alındı? Detaylar...

ESKİ SPK BAŞKANI İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da doğan İbrahim Ömer Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Gönül, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde İşletme alanında yüksek lisans, Siyasal Ekonomi alanında ise doktora eğitimi aldı.

Çalışma hayatına Şekerbank'ta uzman yardımcısı olarak başlayan Gönül, daha sonra Türk Lirası Fon İşlemleri Uzmanı olarak görev yaptı. Bu dönemde fon yönetimi alanında çalışmalar yürüttü.

Gönül'ün kariyerinin önemli bölümünü Sermaye Piyasası Kurulu bünyesinde geçirdiği görülüyor. 2004 yılında SPK'ya geçen Gönül, Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yaptı. Daha sonra Personel Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

İbrahim Ömer Gönül, 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Gönül, bu görevinin yanı sıra Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüttü.

18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına atanan Gönül, dört yıllık görev süresinin sona ermesiyle 18 Nisan 2026 tarihinde SPK Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Gönül, SPK Başkanlığı döneminin yanı sıra uluslararası bir görev de üstlendi. 16 Ocak 2025 tarihinde Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü'nün (IOSCO) Gelişmekte Olan ve Gelişen Piyasalar Komitesi (GEMC) Başkan Yardımcılığına seçildi. Aynı dönemde IOSCO Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı.

SPK Başkanlığındaki dört yıllık görev süresinin tamamlanmasının ardından Gönül, 8 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atandı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

İbrahim Ömer Gönül, 20 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı görevinden alındı. Kararda, Gönül'ün 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4'üncü maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi uyarınca görevden alındığı belirtildi. Kararda görevden alma işlemine ilişkin ayrıca bir gerekçe açıklanmadı.