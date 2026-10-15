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Hoffenheim Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU ne? Hoffenheim Beşiktaş CANLI TAKİP!

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Hoffenheim Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU ne? Hoffenheim Beşiktaş CANLI TAKİP!
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Hoffenheim ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Sinsheim şehrindeki PreZero Arena stadyumunda başlayacak.

Futbolseverler maçın skorunu ve canlı takibini merakla araştırıyor. Müsabaka henüz başlamadığı için maç skoru bulunmamaktadır. Müsabakanın başlama saati olan 22.00 itibarıyla canlı skor takibi yapılabilecek ve karşılaşma tamamlandığında maç skoru netlik kazanacaktır.

HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ VE SKOR DURUMU

MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 22:00

MAÇ DURUMU: Henüz başlamadı

STADYUM: PreZero Arena

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

CANLI SKOR VE MAÇ DETAYLARI

Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacaktır. Maç henüz başlamadığı için canlı skor bilgisi bulunmamaktadır.

Müsabaka başladığı andan itibaren canlı gelişmeleri ve maçın skorunu TRT 1 ekranlarından ve canlı anlatım platformlarından anlık olarak takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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