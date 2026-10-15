Hoffenheim Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU ne? Hoffenheim Beşiktaş CANLI TAKİP!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hoffenheim ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Sinsheim şehrindeki PreZero Arena stadyumunda başlayacak.
Futbolseverler maçın skorunu ve canlı takibini merakla araştırıyor. Müsabaka henüz başlamadığı için maç skoru bulunmamaktadır. Müsabakanın başlama saati olan 22.00 itibarıyla canlı skor takibi yapılabilecek ve karşılaşma tamamlandığında maç skoru netlik kazanacaktır.
HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ VE SKOR DURUMU
MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 22:00
MAÇ DURUMU: Henüz başlamadı
STADYUM: PreZero Arena
TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
CANLI SKOR VE MAÇ DETAYLARI
Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacaktır. Maç henüz başlamadığı için canlı skor bilgisi bulunmamaktadır.
Müsabaka başladığı andan itibaren canlı gelişmeleri ve maçın skorunu TRT 1 ekranlarından ve canlı anlatım platformlarından anlık olarak takip edebilirsiniz.