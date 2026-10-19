Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz kimdir? Mahmut Özyavuz kendine saray mı yaptırdı, evi neden gündemde?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şanlıurfa’nın Harran ilçesi, Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz hakkında ortaya atılan 63 odalı malikâne iddiası ve MHP Genel Merkezi’ne iletilen 91 sayfalık şikâyet dosyasıyla gündeme geldi. Dosyada belediye şirketleri, arsa satışları ve imar işlemleri üzerinden yaklaşık 3 milyar liralık kamu zararı oluştuğu da öne sürüldü. Özyavuz ise iddiaların kişisel husumetten kaynaklandığını savundu. Peki, Mahmut Özyavuz kimdir, eviyle ilgili iddiaların ayrıntıları neler?

MAHMUT ÖZYAVUZ KENDİNE SARAY MI YAPTIRDI?

Şanlıurfa'da 63 odalı malikane yaptırdığı iddia edilen MHP'li Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, akrabaları tarafından parti genel merkezine şikâyet edildi. 91 sayfalık dosyada belediye şirketleri üzerinden yapılan işlemlerle 3 milyar liralık kamu zararı oluşturulduğu öne sürüldü.

91 SAYFALIK DOSYAYLA ŞİKÂYET ETTİLER

Sözcü'nün haberine göre, Harran Belediyesi'nin eski AK Partili Başkanı Mehmet Özyavuz'un çocukları, 2019 yılından bu yana görevde bulunan Mahmut Özyavuz hakkındaki iddiaları 91 sayfalık bir dosyayla MHP yönetimine iletti.

Şikâyet dilekçesinde belediye şirketleri üzerinden gerçekleştirilen arsa satışları ve imar işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar liralık kamu zararı oluştuğu öne sürüldü.

ŞİRKETİN YETKİLERİNİ ŞOFÖRÜNE DEVRETTİĞİ İDDİASI

Dosyada yer alan iddialara göre, Özyavuz'un 2013 yılında kurduğu şirket, çeşitli isim ve yönetim değişikliklerinin ardından başka bir şirketle birleştirilerek Harran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği A.Ş.'ye dönüştürüldü.

Şirketin tek pay sahibi olduğu belirtilen Özyavuz'un, 8 Temmuz'da şirket üzerindeki yetkilerini yeniden şoförü Mahmut Işık'a devrettiği ileri sürüldü.

SERMAYE 250 BİN LİRADAN 1 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILDI

Şikâyet dosyasında belediye şirketinin sermayesinin 2025 yılında 250 bin liradan 1 milyar liraya yükseltildiği belirtildi.

Şirketin son beş yılda 89 iş yeri ve 23 konut satın aldığı öne sürülürken şirket adresi olarak gösterilen yerde Halk Eğitim Merkezi'nin bulunduğu iddia edildi.

HAZİNE ARSASI DEFALARCA EL DEĞİŞTİ

Dosyada, Hazine'ye ait 4 bin 724 metrekarelik bir arsanın 2021 yılından itibaren TOKİ, belediye, bir şahıs ve belediye şirketi arasında defalarca el değiştirdiği ileri sürüldü.

Taşınmazın sonunda yeniden belediyeye satıldığı belirtilirken işlemlerde adı geçen S.I. isimli kişinin Sulama Birliği'nde işçi olarak çalıştığı aktarıldı. Şikâyetçiler, iddiaların araştırılması için Mahmut Özyavuz hakkında soruşturma başlatılmasını ve MASAK tarafından inceleme yapılmasını talep etti.

"OĞLUNU İŞTEN ATTIM, BENİ ÇEKEMİYORLAR"

Hakkındaki iddialara yanıt veren Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, şikâyetlerin aile içindeki anlaşmazlıktan kaynaklandığını savundu.

Özyavuz, "2019'da başkan seçilince amca oğlumun haksız yere belediyede kadro aldığını gördüm. Onu attığım için çekemiyorlar, sürekli şikâyetçi oluyorlar" dedi.

"YAPAY ZEKÂYA DOSYA HAZIRLATIYORLAR"

Belediye başkanı, işten çıkarma kararının yargı tarafından da haklı bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sayıştay da uyardı. Ben de iş akdini fesh ettim, mahkemeye gitti, haklı olduğum görüldü. Buradan darbe yediler, şimdi farklı yöntemlere başvuruyorlar. Yapay zekaya dosya hazırlatıyorlar, partime gidip şikâyet ediyorlar. O arsalar, taşınmazlar hepsi belediye şirketine ait. Bugün ben varım, yarın başkası olacak..."

Özyavuz, belediye şirketlerinin taşınmazlarına ilişkin işlemlerde usulsüzlük bulunduğu iddialarını reddetti.