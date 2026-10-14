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Halk TV'ye kayyum atanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kara para aklama” soruşturması kapsamında ilişkili şirketlere el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi. Peki, Halk TV'ye kayyum mu atandı? Halk TV'ye neden kayyum atandı? Halk TV ne oldu, kapatıldı mı? İşte detaylar.

HALK TV'YE KAYYUM MU ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ilişkili şirketlere el konuldu ve bu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma; “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kara para aklama” suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki ihale süreçleriyle bağlantılı olduğu belirtilirken şirketlerin kuruluşu, yönetimi, ihale bedelleri ve para transferlerine ilişkin tespitlere yer verildi. Bu kapsamda, şirketlerin toplam işlem hacmi ile şüphelinin şahsi banka hesaplarındaki para hareketlerinin de incelendiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında da “ihaleye fesat karıştırma” suçundan aranma kaydı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

HALK TV'YE NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, kayyum atamasının Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ilişkili şirketlere el konulmasıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiası, kayıtsız rüşvet ödemeleri, ihale bedellerinin üzerindeki fiyatlarla yapılan ödemeler ve yüksek tutarlı mali hareketler ele alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş.'nin kurulmasını sağladığı ve şirketin yönetimini güdümündeki kişilere devrettiği öne sürüldü. Belediye ihaleleri üzerinden haksız kazanç temin edildiği iddiasına ilişkin mali incelemelerde çeşitli tespitler yapıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı saptandığı ifade edildi. Ayrıca ihale bedellerinin çok üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve bu gelirlerin Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere aktarıldığının belirlendiği aktarıldı.

30 MİLYAR TL’LİK HESAP TRAFİĞİ

Başsavcılık açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan verilerin analizine ilişkin sonuçlar da paylaşıldı. Buna göre, Cafer Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 TL olduğu ortaya çıkarıldı.

Şüphelinin şahsi banka hesaplarında ise 1 milyar TL'nin üzerinde para girişi ve çıkışı tespit edildiği bildirildi. Bunun yanı sıra şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler ile birinci derece yakınlarının hesapları üzerinden yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, elde edilen malvarlığı ile beyan edilen gelirler arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu da belirtildi. Söz konusu mali tespitlerin, soruşturma kapsamında incelenen hesap hareketleri ve şirketlerin finansal işlemleriyle ilgili olduğu ifade edildi.

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CAFER MAHİROĞLU YURT DIŞINDA, 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında da “ihaleye fesat karıştırma” suçundan aranma kaydı bulunuyor. Açıklamada, Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025 tarihinde yurt dışına çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik 14 Ekim 2026 sabahı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, 1'inin ise cezaevinde olduğu anlaşıldı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilerde, soruşturmanın ihale süreçleri, şirketlerin mali hareketleri ve şüphelilerin durumları üzerinden sürdürüldüğü aktarıldı.