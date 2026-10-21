Giorgi Nemsadze neden öldü, Trabzonspor’un eski futbolcusu Giorgi Nemsadze neden öldü? Giorgi Nemsadze Trabzonspor’da ne zaman oynadı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusunun vefatını yayımladığı mesajla duyurarak ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diledi. Nemsadze’nin ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Giorgi Nemsadze’nin hayatı ve kariyerine dair bilinenler.

GİORGİ NEMSADZE NEDEN ÖLDÜ?

Giorgi Nemsadze’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Gürcü futbolunun önemli isimlerinden Nemsadze’nin vefat haberi, 21 Ekim 2026’da Davit Okitashvili’nin sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Ailesinden ya da Gürcistan Futbol Federasyonu’ndan ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılması halinde haberimiz güncellenecek.

TRABZONSPOR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcularından Giorgi Nemsadze’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, yayımladığı mesajda Nemsadze’nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diledi.

GİORGİ NEMSADZE’NİN CENAZESİ NE ZAMAN?

Giorgi Nemsadze’nin cenazesi, 23 Ekim 2026 Cuma günü ülkesi Gürcistan’da toprağa verilecek.

GİORGİ NEMSADZE KİMDİR?

Giorgi Nemsadze, 10 Mayıs 1972’de Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te dünyaya geldi. Orta saha oyuncusu olarak forma giyen Nemsadze, futbol kariyeri boyunca Gürcistan’ın yanı sıra Türkiye, İsviçre ve İskoçya’da da oynadı.

TRABZONSPOR’DA NE ZAMAN OYNADI?

Nemsadze, 1996-1997 sezonunda Trabzonspor forması giydi. Bordo-mavili kulüpteki döneminin ardından kariyerine Avrupa’nın farklı liglerinde devam etti.

GİORGİ NEMSADZE’NİN FUTBOL KARİYERİ

Futbola Dinamo Tiflis’te başlayan Nemsadze, 1988-1991 ve 1993-1995 yılları arasında bu kulübün formasını giydi. Arada 1991-1992 sezonunda Guria Lançhuti, 1992-1993 sezonunda ise Şevardeni Tiflis takımlarında oynadı. Trabzonspor’un ardından İsviçre’nin Grasshoppers ve İskoçya’nın Dundee takımlarında forma giyen Nemsadze, Dundee’de kaptanlık görevini de üstlendi. Futbolculuk kariyerini ise başladığı kulüp Dinamo Tiflis’te noktaladı.

GÜRCİSTAN MİLLİ TAKIMI’NIN EFSANE KAPTANI

Giorgi Nemsadze, 1992-2004 yılları arasında Gürcistan Milli Takımı formasını 69 kez giydi. Bu karşılaşmaların 42’sinde takımın kaptanlığını yapan Nemsadze, Gürcistan futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

KVARATSKHELİA’YI DA ÇALIŞTIRMIŞTI

Futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik ve teknik direktörlük kariyerine yönelen Nemsadze, Mart 2011’de Dinamo Tiflis’in sportif direktörlüğüne getirildi. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra bu görevden ayrılarak antrenörlüğe başladı. 2017 yılından itibaren Gürcistan U17 Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstlenen Nemsadze, bu dönemde bugün Avrupa futbolunun yıldızları arasında yer alan Khvicha Kvaratskhelia ve onun kuşağındaki futbolcuları çalıştırdı.