Giorgi Nemsadze kimdir? Trabzonspor'un eski Gürcü orta sahası kaç yaşındaydı?

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Trabzonspor, eski futbolcusu Giorgi Nemsadze'nin vefat ettiğini 21 Ekim 2026'da resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüp, haberi "derin bir üzüntüyle" öğrendiğini yazdı ve Nemsadze'nin ailesine başsağlığı diledi. Gürcü oyuncu, Trabzon'da yalnız bir sezon kaldı ama o sezon 32 lig maçına çıktı.

GIORGI NEMSADZE KİMDİR?

Giorgi Nemsadze, 1996-1997 sezonunda Trabzonspor'da oynayan Gürcü orta saha oyuncusuydu. Futbolculuğu boyunca Gürcistan, Türkiye, İsviçre, İtalya ve İskoçya'da top koşturdu, Gürcistan Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptı. Kramponlarını astıktan sonra teknik direktörlüğe geçti.

GIORGI NEMSADZE KAÇ YAŞINDAYDI?

Giorgi Nemsadze 54 yaşındaydı. 10 Mayıs 1972'de doğdu.

GIORGI NEMSADZE NERELİ?

Giorgi Nemsadze, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te doğdu. Doğduğunda şehir Sovyetler Birliği'ne bağlı Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkentiydi.

GIORGI NEMSADZE TRABZONSPOR'DA NE ZAMAN OYNADI?

Giorgi Nemsadze, Trabzonspor formasını 1996-1997 sezonunda giydi. Dinamo Tiflis'ten gelen orta saha, o sezon 32 lig maçında oynadı ve 1 gol attı. Sezonun ardından İsviçre'nin Grasshoppers takımına geçti.

GIORGI NEMSADZE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Giorgi Nemsadze profesyonel kariyerine Dinamo Tiflis'te başladı. Bu dönemde kiralık olarak Guria Lançhuti (1991-1992) ve Şevardeni Tiflis (1992-1993) formalarını da giydi. Trabzonspor ve Grasshoppers'tan sonra 1999'da İtalya'da Reggiana'da oynadı.

Kariyerinin en uzun yurt dışı durağı İskoçya oldu. 2000 yazında Dundee'ye imza atan Nemsadze, takımın kaptanlığını üstlendi; kulüp onu 2010'da Onur Listesi'ne aldı. Futbolu 2004-2005 sezonunda, başladığı yer olan Dinamo Tiflis'te bıraktı.

GIORGI NEMSADZE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Giorgi Nemsadze, Mart 2011'de Dinamo Tiflis'in sportif direktörü oldu ve bu görevde yaklaşık bir buçuk yıl kaldı. 2017'de Gürcistan U17 Milli Takımı'nın başına geçti; Khvicha Kvaratskhelia'nın da içinde olduğu kuşağı çalıştırdı. Ardından Şevardeni Tiflis, Dila Gori ve 2020-2021'de Dinamo Tiflis'in teknik direktörlüğünü yaptı.