Gift Orban kimdir? Amedspor'un Nijeryalı golcüsü Samsun'da penaltıdan eşitliği getirdi

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Samsun'da 1-0 geride kalan Amedspor'un eşitlik golü 73. dakikada penaltıdan geldi ve topun başına Nijeryalı golcü Gift Orban geçti. Diyarbakır ekibi 83. dakikada Dia Saba'nın golüyle maçı 2-1 kazandı, liderliğe yükseldi.

Maç olaylı geçti. Samsunspor'u 21. dakikada Logi Tómasson öne geçirdi; ev sahibinde Afonso Sousa 37. dakikada, Amedspor'da ise Mbaye Diagne 61. dakikada kırmızı kart gördü. Amedspor 9 maçta 20 puana ulaşırken Samsunspor ligde üst üste yedinci kez kaybetti.

GIFT ORBAN SAMSUNSPOR'A GOL ATTI MI?

Gift Orban, 24 Ekim 2026'da oynanan Samsunspor-Amedspor maçında 73. dakikada penaltıdan gol attı ve skoru 1-1'e getirdi. Amedspor'un iki golünden ilki onundu.

Orban'ın Amedspor'daki ilk haftaları da gollü geçmişti. 13 Eylül 2026'da Başakşehir'in 5-0 yenildiği maçta hat-trick yapan Nijeryalı forvetin Beşiktaş'a attığı gol de eylül ayının golü seçildi.

GIFT ORBAN KİMDİR?

Gift Orban, Amedspor'da forma giyen Nijeryalı santrfor ve tam adı Gift Emmanuel Orban. Avrupa'ya Norveç'in Stabæk kulübüyle gelen oyuncu, adını Belçika'da Gent formasıyla duyurdu.

2023'te UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Gent'le Başakşehir'e 3 dakika 25 saniyede üç gol attı. Bu, UEFA kulüp turnuvaları tarihinin en hızlı hat-trick'i olarak kayda geçti ve o güne kadarki rekor Mohamed Salah'taydı.

GIFT ORBAN KAÇ YAŞINDA?

Gift Orban 24 yaşında; 17 Temmuz 2002'de doğdu.

GIFT ORBAN NERELİ?

Gift Orban Nijeryalı. Başakşehir'e attığı üç golle, Süper Lig'deki gol sayısında Türkiye'de oynayan vatandaşı Victor Osimhen'i yakalamıştı.

GIFT ORBAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gift Orban, Ocak 2023'te Stabæk'ten Gent'e geçti. Bir yıl sonra Fransa'nın Lyon takımına transfer oldu, orada da uzun kalmadı: Ocak 2025'te Almanya'nın Hoffenheim kulübü onu 9 milyon euroya aldı. 2025-2026 sezonunu kiralık olarak İtalya'da, Hellas Verona'da geçirdi.

GIFT ORBAN AMEDSPOR'A NASIL GELDİ?

Gift Orban, Amedspor'a Hoffenheim'dan kiralık olarak geldi. Diyarbakır kulübü transferi 27 Temmuz 2026'da açıkladı. Gent, Lyon, Hoffenheim ve Verona'dan sonra Amedspor, Orban'ın Türkiye'deki ilk kulübü.