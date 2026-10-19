Getafe Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, Getafe Rayo Vallecano nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Getafe Rayo Vallecano nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. La Liga'nın Türkiye'deki yayıncısı S Sport, karşılaşmayı S Sport kanalından ve dijital platformu S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlayacak. La Liga'da haftanın kapanış maçı olan mücadele, Madrid bölgesinin iki komşu kulübünü karşı karşıya getiriyor. Getafe - Rayo Vallecano maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

GETAFE RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe - Rayo Vallecano maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İspanya La Liga'nın Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport, karşılaşmayı hem televizyon kanalı hem de dijital platformu aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

GETAFE RAYO VALLECANO NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport kanalına Turkcell TV+ platformunda 77. kanal üzerinden ulaşabiliyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus dijital platformunu kullanabilecek. S Sport Plus'a internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GETAFE RAYO VALLECANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Getafe - Rayo Vallecano maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için S Sport kanallarının yer aldığı bir platform paketine ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

GETAFE RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da oynanacak Getafe - Rayo Vallecano maçı, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, La Liga'da haftanın kapanış maçı olarak oynanacak.

GETAFE RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Getafe'nin iç saha maçlarını oynadığı Coliseum Alfonso Pérez Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Madrid'in güneyindeki Getafe kentinde bulunan stadyum, adını kentin eski belediye başkanlarından Alfonso Pérez'den alıyor.

GETAFE VE RAYO VALLECANO'NUN HEDEFİ 3 PUAN

Getafe, taraftarı önünde oynayacağı derbide galibiyet alarak La Liga'daki puan durumunu iyileştirmeyi hedefliyor. Madrid'in Vallecas semtini temsil eden ve tutkulu taraftar kitlesiyle tanınan Rayo Vallecano ise komşu rakibi karşısında puanla dönmenin peşinde olacak. İki takım arasındaki mücadele, Madrid bölgesinin yerel rekabet maçları arasında öne çıkıyor.