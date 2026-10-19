Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Süper Lig’in 9. haftasında oynanması planlanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30 olarak açıklanan karşılaşmanın, bir gün öne çekilerek 25 Ekim Pazar günü oynanabileceği öne sürüldü. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi tarihi değişti mi? FB GS maçı ne zaman, Pazartesi mi Pazar mı? Detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak derbinin tarihiyle ilgili değişiklik iddiası gündeme geldi. TFF’nin açıkladığı mevcut programa göre 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da oynanması planlanan karşılaşmanın, 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği belirtildi.

Sporx’in haberinde, TFF’nin derbinin tarihini değiştirmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Ancak paylaşılan bilgilerde karşılaşmanın pazar gününe alındığına ilişkin kesinleşmiş bir karar yer almıyor. Bu nedenle derbinin tarihine ilişkin mevcut program ile gündeme gelen değişiklik iddiasını birbirinden ayırmak gerekiyor.

FB GS MAÇI NE ZAMAN PAZARTESİ Mİ, PAZAR MI?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne zaman oynanacağına ilişkin sorular, tarih değişikliği iddiasının ardından gündeme geldi. TFF tarafından açıklanan programa göre karşılaşma, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da oynanacak şekilde planlandı.

Sporx’in haberine göre ise derbinin 25 Ekim Pazar günü oynanması için tarih değişikliği yapılabilir. Bu iddia doğrultusunda FB-GS maçının pazar gününe alınması ihtimali bulunuyor. Ancak verilen bilgilerde değişikliğin kesinleştiği belirtilmediğinden, karşılaşmanın pazar günü oynanacağı kesin bir bilgi olarak aktarılamıyor.

Süper Lig’in 9. haftasına girilirken Galatasaray 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Fenerbahçe ise 13 puanla lig sıralamasının dördüncü basamağında yer alıyor. İki takımın karşı karşıya geleceği derbinin tarihiyle ilgili gelişmeler, açıklanan maç programı ve gündeme gelen değişiklik iddiası üzerinden takip ediliyor.