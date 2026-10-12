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Galatasaray, yarın saat 22:00'de RAMS Park’ta Barcelona’yı ağırlayacak. Dev mücadele öncesi gözler, İspanyol temsilcisinin genç yıldızı Lamine Yamal’a çevrildi. Raphinha, Frenkie De Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji’nin forma giyemeyeceği maçta Yamal’ın durumu merak ediliyor. Peki Galatasaray Barselona maçında Yamal oynayacak mı, muhtemel 11'de yer alacak mı? Yanıtı ve karşılaşmayla ilgili son gelişmeler haberimizde...

LAMINE YAMAL GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barcelona’nın en dikkat çeken isimlerinden Lamine Yamal’ın Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Katalan kulübünün açıkladığı eksikler listesinde Raphinha, Frenkie De Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji yer alırken, Yamal’ın adı bu listede bulunmuyor. Takımın hücum yükünü sırtlaması beklenen genç yıldızın, Raphinha’nın yokluğunda RAMS Park’ta çok daha kritik bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki heyecan dolu mücadele, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Avrupa’nın en köklü kulüplerinden biri karşısında desteklemek için RAMS Park’ı dolduracak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 22:00'de çalacak. UEFA tarafından yapılabilecek olası saat ve program değişikliklerine karşı futbolseverlerin maç gününe kadar güncel duyuruları takip etmesinde fayda var.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

TRT 1 HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

Uydu, kablo ve IPTV platformlarından maçı izlemek isteyenler için TRT 1'in kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman güncellenebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kendi platformlarının güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki karşılaşma, Galatasaray’ın İstanbul’daki evi RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılıların taraftar desteğiyle büyük bir güç kazandığı stadyumda, Barcelona’yı zorlu bir atmosfer bekliyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

RAMS Park’taki dev mücadelede düdük, İtalyan hakem Marco Guida’nın elinde olacak. Avrupa kupalarında deneyimli bir isim olan Guida, iki takım arasındaki karşılaşmayı yönetecek.

GALATASARAY’DA 2, BARCELONA’DA 4 EKSİK

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Günay Güvenç, Barcelona maçında forma giyemeyecek. Barcelona cephesinde ise Raphinha, Frenkie De Jong, Andreas Christensen ve Roony Bardghji kadroda yer almayacak. Katalan ekibinin önemli eksiklerle İstanbul’a gelmesi, sarı-kırmızılıların galibiyet umutlarını artırıyor.