Galatasaray Barselona ile daha önce maç yaptı mı, tarihteki Galatasaray Barselona maçları ve sonuçları ne?

Tarihteki Galatasaray - Barcelona maçları ve sonuçları neler? İki takım arasında Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmalar, hem tarihi galibiyetler hem de unutulmaz anlarla futbolseverlerin hafızasında önemli bir yer tutuyor. Özellikle Galatasaray'ın Barcelona'yı mağlup ettiği maçlar, sarı-kırmızılı camianın en gurur verici anları arasında gösteriliyor. Peki, Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar kaç kez karşılaştı, hangi maçlar kimin üstünlüğüyle sonuçlandı? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY BARCELONA İLE DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI? TARİHTEKİ GALATASARAY - BARCELONA MAÇLARI VE SONUÇLARI

Galatasaray Barcelona ile daha önce maç yaptı mı, tarihteki Galatasaray - Barcelona maçları ve sonuçları ne? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlıyor. Dev karşılaşma öncesinde iki köklü kulüp arasındaki geçmiş rekabet yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Katalan devi karşısındaki tek galibiyeti ise bugün hâlâ taraftarların hafızasındaki en özel anlar arasında yer alıyor. İşte Galatasaray ile Barcelona arasındaki tüm maçlar ve sonuçları...

GALATASARAY BARCELONA İLE DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI?

Evet, Galatasaray ile Barcelona daha önce Avrupa kupalarında toplam 10 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk kez 1993-94 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu. Son karşılaşmalar ise 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynandı. Bu akşamki maç, iki takım arasındaki 11. resmi karşılaşma olacak.

GALATASARAY - BARCELONA REKABETİNDE KİM ÖNDE?

İki takım arasında oynanan 10 maçta Barcelona açık ara üstün durumda. Katalan ekibi bu maçların 6'sını kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Galatasaray ise Barcelona'yı yalnızca bir kez mağlup edebildi. Gol istatistiklerinde de Barcelona'nın üstünlüğü dikkat çekiyor: Katalanlar 10 maçta 16 gol atarken, Galatasaray 7 gol kaydetti.

TARİHTEKİ GALATASARAY - BARCELONA MAÇLARI VE SONUÇLARI

İki takım arasında Avrupa kupalarında oynanan tüm maçlar şöyle:

• 24 Kasım 1993: Galatasaray 0-0 Barcelona (Şampiyonlar Ligi)

• 30 Mart 1994: Barcelona 3-0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

• 14 Eylül 1994: Barcelona 2-1 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

• 23 Kasım 1994: Galatasaray 2-1 Barcelona (Şampiyonlar Ligi)

• 5 Aralık 2001: Barcelona 2-2 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

• 19 Mart 2002: Galatasaray 0-1 Barcelona (Şampiyonlar Ligi)

• 24 Eylül 2002: Galatasaray 0-2 Barcelona (Şampiyonlar Ligi)

• 13 Kasım 2002: Barcelona 3-1 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

• 10 Mart 2022: Barcelona 0-0 Galatasaray (Avrupa Ligi)

• 17 Mart 2022: Galatasaray 1-2 Barcelona (Avrupa Ligi)

23 KASIM 1994: TARİHİ GALİBİYET

Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki tek galibiyeti, 23 Kasım 1994'te Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında geldi. Reinhard Saftig yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada geri dönüş yaparak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu maçta 58. dakikada oyuna giren isim ise bugün Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk'tu.

CAMP NOU'DAKİ UNUTULMAZ BERABERLİK

İki takım arasındaki maçların en çok hatırlananlarından biri de 5 Aralık 2001'de Camp Nou'da oynanan karşılaşma oldu. Galatasaray, Barcelona'nın evinde 2-2 berabere kalarak İspanya'dan değerli bir puanla döndü. Ancak sarı-kırmızılılar, 19 Mart 2002'de İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kaybetti ve Barcelona çeyrek finale yükselirken Galatasaray turnuvaya veda etti.

SON EŞLEŞME 2022'DE

İki takım en son 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştı. Camp Nou'daki ilk maç 0-0 berabere biterken, İstanbul'daki rövanşı Barcelona 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi. Barcelona, Avrupa kupalarında Galatasaray'a karşı İstanbul'da oynadığı son üç maçı da kazandı.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Barcelona karşılaşması, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz izlenebilirken, Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanalda yer alıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'yi tercih edebilecek.

GALATASARAY TARİHİ TEKRARLAMAK İSTİYOR

Galatasaray, bu akşam Barcelona karşısında 32 yıllık hasreti sona erdirerek İspanyol devine karşı ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Okan Buruk ise futbolcu olarak forma giydiği tarihi galibiyeti, bu kez teknik direktör olarak yaşamak istiyor.