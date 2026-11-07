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Galatasaray Amedspor MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

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Galatasaray Amedspor MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amedspor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmanın ardından futbolseverler, Galatasaray Amedspor maçının özetini ve gollerini nereden izleyebileceklerini araştırıyor.

Galatasaray Amedspor maçının özet görüntüleri ve golleri, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun dijital platformlarında izleyicilerle buluşacak. İşte Galatasaray Amedspor maç özetine ve gollerine ilişkin bilgiler.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Amedspor maçının özeti, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'un resmi internet sitesi, YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek. Maçın geniş özeti ve öne çıkan anları, karşılaşmanın sona ermesinin ardından yayınlanacak.

GALATASARAY AMEDSPOR GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Galatasaray Amedspor maçının gollerini izlemek isteyenler, beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalını ziyaret edebilir. Gol görüntülerine ayrıca beIN SPORTS'un dijital platformu TOD ve kanalın resmi sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Amedspor maçı daha başlamadı.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

GALATASARAY VE AMEDSPOR PUAN DURUMUNDA KAÇINCI?

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin yeni ekiplerinden Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Zirvedeki iki takımı ayıran puan farkı yalnızca 2.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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