Frosinone Sassuolo maçı hangi kanalda, Frosinone Sassuolo nereden CANLI izlenir?

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Frosinone Sassuolo nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Serie A'nın Türkiye'deki yayıncısı S Sport, karşılaşmayı dijital platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşturacak. Maç için televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Frosinone - Sassuolo maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

FROSİNONE SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Frosinone - Sassuolo maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İtalya Serie A'nın Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport, karşılaşmayı dijital platformu aracılığıyla izleyicilere ulaştıracak.

FROSİNONE SASSUOLO NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus dijital platformunu kullanabilecek. S Sport Plus'a internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Maç için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısında ya da akışında değişiklik olabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde S Sport'un resmi duyurularını kontrol etmesi öneriliyor.

FROSİNONE SASSUOLO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Frosinone - Sassuolo maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için S Sport Plus aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

FROSİNONE SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da oynanacak Frosinone - Sassuolo maçı, 16 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Serie A'da haftanın açılış mücadelesi olarak oynanacak.

FROSİNONE SASSUOLO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Frosinone'nin iç saha maçlarını oynadığı Stadio Benito Stirpe'de gerçekleştirilecek. İtalya'nın Lazio bölgesinde yer alan Frosinone kentindeki stadyumda, ev sahibi taraftarların takımına yoğun destek vermesi bekleniyor.

FROSİNONE VE SASSUOLO'NUN HEDEFİ 3 PUAN

Frosinone, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak Serie A'daki puan durumunu iyileştirmeyi hedefliyor. Emilia-Romagna bölgesinin temsilcisi Sassuolo ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde. İki takımın mücadelesi, İtalya Serie A'da haftanın ilk heyecanını yaşatacak.