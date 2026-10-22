Franculino Dju kimdir? Trabzonspor'a 17 milyon euroya gelen golcü nereli?

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Trabzonspor'un 22 Ekim 2026 akşamı Hearts'ı 2-0 yendiği maçta iki golün de başında Franculino Dju vardı. Gine-Bissaulu santrfor önce 31. dakikada ceza alanında Magnusson'un müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı, ikinci yarıda da skoru kendi ayağıyla belirledi.

Galibiyet, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında geldi ve bordo-mavili takım grubun ilk iki maçını kazanmış oldu.

FRANCULINO DJU HEARTS'A NASIL GOL ATTI?

Franculino Dju, Hearts'a karşı 58. dakikada Muhammed Salah'la verkaç yaptıktan sonra ceza alanının içinden sert bir şut çıkardı ve skoru 2-0'a getirdi. Maçın ilk golünü 32. dakikada Muhammed Salah, Dju'nun kazandığı penaltıdan atmıştı.

FRANCULINO DJU KİMDİR?

Franculino Dju, tam adıyla Franculino Gluda Djú, Trabzonspor'da forma giyen Gine-Bissaulu bir santrfordur. Sol ayaklı. 2021-2023 arasında Portekiz ekibi Benfica'nın U19 takımında oynadı ve bu dönemde ikinci takımın kadrosuna da alındı.

2023'te Danimarka'nın Midtjylland kulübüne geçen Dju, aynı yıl Gine-Bissau A Milli Takımı'nda ilk maçına çıktı; milli formayla bugüne kadar 14 maçta 1 gol attı.

FRANCULINO DJU KAÇ YAŞINDA?

Franculino Dju 22 yaşında. 28 Haziran 2004'te doğdu.

FRANCULINO DJU NERELİ?

Franculino Dju, Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'nun vatandaşı ve uluslararası maçlarda da Gine-Bissau'yu temsil ediyor.

FRANCULINO DJU TRABZONSPOR'A KAÇA GELDİ?

Franculino Dju'nun transferi için Trabzonspor, Midtjylland'a 17 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Kulübün 2 Eylül 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre bu tutar 5 yıla yayılan 8 taksitle verilecek; şarta bağlı bonuslar ayrı.

Oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Dju, ilk dört sezonun her birinde 2 milyon 125 bin euro garanti ücret alacak, opsiyon kullanılırsa 2030-2031 sezonundaki ücreti 2 milyon 406 bin 250 euro olacak. Santrfor 3 Eylül'de Trabzon'a geldi ve havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı.

FRANCULINO DJU MİDTJYLLAND'DA KAÇ GOL ATTI?

Franculino Dju, Midtjylland formasıyla 117 resmi maçta 58 gol attı. Danimarka ekibiyle 2023-24 sezonunda Superliga şampiyonluğunu, Trabzonspor'a gelmeden önceki 2025-26 sezonunda da Danimarka Kupası'nı kazandı.