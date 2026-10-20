Fon yasası meclisten geçti mi?

Kamuoyunda “fon yasası” olarak bilinen Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Teklif henüz yasalaşmadı; Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. İşte fon yasasında son durum ve teklifin getirdiği düzenlemeler.

FON YASASI MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Fon yasası henüz Meclis’ten geçmedi. Kanun teklifi, 14 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Haftalık çalışmalarına bugün, 20 Ekim Salı günü başlayan TBMM Genel Kurulu’nda ise teklifin görüşülmesi planlanıyor. Fon payı sahiplerine yapılacak ödemelerin aciliyeti nedeniyle teklifin, Genel Kurul’da görüşmeleri süren Türk Kızılay Kanunu Teklifi’nin önüne alınması gündemde. Teklifin Genel Kurul’da kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yasalaşması bekleniyor.

FON YASASI NEYİ KAPSIYOR?

Düzenleme, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve kanunun yayımlandığı tarihte tasfiyesi tamamlanmamış olan 131 yatırım fonunu kapsıyor. Teklifle bu fonların adil ve şeffaf şekilde tasfiye edilmesi, fon varlıklarından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve oluşan zararın sorumlulardan tahsil edilmesi amaçlanıyor.

YATIRIMCILARA NE KADAR ARA ÖDEME YAPILACAK?

Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutar kadar, net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Nihai ödeme yapılırken, yatırımcıya daha önce tasfiye varlığından, geri kazanım hesabından veya diğer hukuki yollardan yapılan ödemeler hesaptan düşülecek. Teklifin yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılacağı belirtiliyor.

KİMLER ÖDEME ALAMAYACAK?

Tasfiye kararı verilen fonlarla bağlantılı olarak piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ya da piyasa dolandırıcılığı kapsamındaki fiilleri işlediği veya bu fiillerde birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişilere, fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

ZARAR VE KAYIPLAR NASIL BELİRLENECEK?

SPK, yürüttüğü denetim, inceleme ve tasfiye süreçlerinin sonuçlarına göre her bir fon için ayrı ayrı zarar ve kayıp miktarlarını tespit edecek. Teklifle ayrıca fonlarla bağlantılı soruşturmalarda malvarlığı değerlerine el konulabilmesi ve el konulan ya da müsadere edilen varlıkların fonlara aktarılması öngörülüyor. SPK, tasfiyeyle görevli kuruluşların talebi halinde varlıkların borsa dışında satışına da onay verebilecek.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Komisyon görüşmelerinde verilen bilgilere göre piyasada 2 binin üzerinde yatırım fonu bulunuyor ve bunlardan 131’i için SPK tasfiye kararı aldı. Fon soruşturmaları kapsamında şu ana kadar 84 kişi tutuklandı, 282 kişi hakkında işlem yapıldı ve 27 şüpheli hakkında arama kararı çıkarıldı.