Fikret Albayrak neden gözaltına alındı, Fikret Albayrak hangi partili? Akçakoca Belediyesi hangi partide?

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan son gelişmeler sonrası Fikret Albayrak gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Belediye başkanı hakkında çıkan gözaltı haberlerinin ardından vatandaşlar, “Fikret Albayrak kimdir, hangi partiden seçildi?” sorularına yanıt aramaya başladı. Akçakoca Belediyesi’nin siyasi yönetimi ve olayın detayları araştırılıyor.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA İRTİKAP SORUŞTURMASI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında “irtikap” suçlamasıyla işlem başlatıldı. İddialara göre müşteki E.Ö, 2023 yılında ruhsat aldığı ve inşaatı devam eden taşınmazı için iskan işlemlerinin tamamlanması adına kendisinden para talep edildiğini öne sürdü.

Şikayette yer alan ifadeye göre Albayrak’ın, E.Ö’ye babası H.Ö. aracılığıyla ulaştığı ve 2,5 milyon lira istediği iddia edildi. Taraflar arasında çek karşılığında anlaşma sağlandığı ve sonrasında inşaata kısmi iskan verildiği öne sürüldü.

BENZER ŞİKAYETLER DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına giren bir diğer şikayette ise H.P. isimli kişinin inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. İddiaya göre Albayrak’ın çalışanı F.Ç. aracılığıyla 1 milyon lira talep ettiği öne sürülürken, paranın verilmemesi nedeniyle inşaat çalışmalarının devamına izin verilmediği ifade edildi.

Savcılık kaynakları, benzer nitelikte başka şikayetlerin de değerlendirmeye alındığını bildirdi.

EVİNDE VE BELEDİYE İŞTİRAKİNDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında Fikret Albayrak hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, belediye başkanının evinde ve belediyeye bağlı iştiraklerden birinde arama yapıldı. Güvenlik güçlerinin dijital materyaller ve çeşitli evraklara el koyduğu öğrenildi.

Yaşanan gelişme sonrası Akçakoca Belediyesi çevresinde hareketlilik yaşanırken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Antalya’ya gittiği belirtilen Fikret Albayrak’ın, yürütülen operasyon kapsamında Afyonkarahisar’da gözaltına alındığı bildirildi. Emniyet birimleri tarafından işlemleri sürdürülen Albayrak’ın ilerleyen saatlerde Düzce’ye sevk edilmesi bekleniyor.