Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, Fenerbahçe Slavia Prag bugün mü?

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki yolculuğunda bu kez kendi sahasında Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Lig aşamasının üçüncü haftasında oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayıncı kanalı araştırmaya başladı.
Sarı-lacivertlilerin Çek temsilcisini ağırlayacağı maç bugün akşam saatlerinde başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz izlenebilecek. Kadıköy’deki dev randevuyu kaçırmak istemeyenler için Fenerbahçe – Slavia Prag maçına dair tüm ayrıntıları derledik.
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim 2026 Salı günü, yani bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması programında yer alıyor.
MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 19.45’te çalacak. Yayın programında ya da maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı, taraftarların karşılaşma öncesinde güncel bilgileri takip etmesi tavsiye ediliyor.
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?
Mücadele, Türkiye’de TRT 1 tarafından şifresiz ve canlı olarak ekrana getirilecek. Azerbaycan’daki futbolseverler ise maçı CBC Sport kanalından takip edebilecek. Televizyon başında olamayanlar, TRT 1 yayınını tabii platformu üzerinden internetten izleme imkânına sahip.
PLATFORMLARDA TRT 1 KANAL NUMARALARI
TRT 1, Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV ve Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21, Fil Box’ta ise 20 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Platformların kanal sıralamaları zaman zaman güncellenebildiği için maç saatinden önce kanal listesini kontrol etmek faydalı olacaktır.
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇININ STADI
Karşılaşmaya İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de taraftarı önünde oynayacağı bu maçtan üç puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi’nde puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.