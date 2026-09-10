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Fenerbahçe Roma maçı hakemi kim, Jesus Gil Manzano kimdir?

Fenerbahçe Roma maçı hakemi kim, Jesus Gil Manzano kimdir?
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Fenerbahçe Roma maçı öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında karşılaşmayı yönetecek hakem geliyor. Peki, Fenerbahçe Roma maçı hakemi kim?

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak kritik mücadele öncesi maçın hakemi futbol gündeminin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Futbolseverler, “Fenerbahçe Roma maçı hakemi kim?” sorusuna yanıt arıyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak kritik mücadelede görev yapacak hakem belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında gözler Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaya çevrilirken, maçın hakem kadrosu da netlik kazandı.

FENERBAHÇE ROMA MAÇINI JESUS GIL MANZANO YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Roma arasındaki karşılaşmada düdük İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano'ya emanet edildi. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak. Hakem ekibinin görev dağılımının belli olmasıyla birlikte mücadele öncesindeki hazırlıklarda da son aşamaya gelindi.

GÖZLER KADIKÖY'DE OLACAK

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olması nedeniyle futbolseverlerin gözü Kadıköy'de olacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa'nın önemli ekiplerinden Roma karşısında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe-Roma maçı 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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