Fenerbahçe maçı ertelendi mi, Alanyaspor maçı ertelendi mi, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelenecek mi?

Alanyaspor maçı ertelendi mi sorusunun yanıtı şimdilik "hayır" olarak öne çıkıyor. Chobani Stadı'nda 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlaması planlanan karşılaşma için TFF'den herhangi bir bilgilendirme yapılmadı ve aksi bir karar alınmadığı sürece mücadele planlandığı şekilde oynanacak. Bir gün önce İstanbul'daki Ümraniyespor - Boluspor maçının yoğun yağış nedeniyle yarıda kalması ise gözleri federasyona çevirdi. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ertelenecek mi? Tüm detaylar haberimizde…

FENERBAHÇE MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Hayır. Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçı için şu ana kadar resmi bir erteleme kararı bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın tarihinde ya da saatinde değişiklik yapıldığına ilişkin bir açıklama yapmadı. Bu nedenle mücadelenin 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Chobani Stadı'nda oynanması planlanıyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği, cumartesi günkü hava koşullarına ve federasyonun yapacağı değerlendirmeye bağlı olacak. Basına yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe yönetiminin, maç saatine yakın hava koşullarını değerlendirerek gerekirse erteleme başvurusunda bulunmayı planladığı öne sürüldü. Ancak kulüp cephesinden bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı. Maçla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklamanın bugün ya da yarın gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'da cuma akşamı saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın yeniden etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü ise özellikle Anadolu Yakası'nda çok şiddetli yağış öngörülüyor. Yetkililer, Anadolu Yakası'nda metrekareye 100 kilograma yakın yağış düşebileceği uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, bu kez yağışların bir önceki sağanaktan daha kuvvetli olabileceğine dikkat çekerken, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da cumartesi günü için plan yapan vatandaşlara güncel tahminleri takip etmeleri çağrısında bulundu.

ÜMRANİYESPOR - BOLUSPOR MAÇI ÖRNEK OLDU

Erteleme tartışmalarının arka planında, İstanbul'da birkaç gün önce yaşanan bir gelişme bulunuyor. Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan Ümraniyespor - Boluspor maçı, sağanak nedeniyle sahada oluşan su birikintileri yüzünden 58. dakikada durdurulmuş ve ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu örnek, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının da benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

MAÇ İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

Hava koşulları nedeniyle maç öncesinde erteleme kararı alınması halinde karşılaşmanın yeni tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek. Maçın başlamasının ardından zemin koşullarının oyuna elvermemesi durumunda ise karar, mücadelenin hakemi tarafından saha kontrolleri sonrasında verilecek. Böyle bir durumda maçın kalan bölümünün nasıl ve ne zaman oynanacağı da federasyonun kararına bağlı olacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Chobani Stadı'nda başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek, Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek yapacak.

ASENSIO VE KANTE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Aston Villa maçında dizine aldığı darbe nedeniyle kadroya alınmayan Marco Asensio'nun Alanyaspor karşısında forma giymesi bekleniyor. İngiltere'deki maçta yedek kulübesinde kalan ve süre almayan N'Golo Kanté de cumartesi günkü mücadelede görev yapabilecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenilmesinin ardından taraftarı önünde yeniden çıkış arayacak.

İKİ TAKIM 21. KEZ KARŞILAŞACAK

Alanyaspor'un 2016'da Süper Lig'e yükselmesinden bu yana iki takım ligde 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 12'sini Fenerbahçe, 3'ünü Alanyaspor kazanırken 5 karşılaşma berabere sona erdi. Alanyaspor, rakibine karşı son galibiyetini 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de 2-1'lik skorla almıştı. Puan tablosunda 12 puanla 6. sırada yer alan Alanyaspor, İstanbul'dan puanla dönmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇI

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ardından Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.