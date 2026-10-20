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Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Fenerbahçe’nin gözü şimdi lig aşamasının en büyük randevularından birine çevrildi. Sarı-lacivertliler, dördüncü haftada İngiliz devi Liverpool’u ağırlayacak. Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden biriyle oynanacak bu dev maç öncesinde taraftarlar “Fenerbahçe Liverpool maçı ne zaman?” ve “maç nerede oynanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Fenerbahçe – Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.45’te İstanbul’da oynanacak. İki kulübün resmi Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geleceği mücadele, Kadıköy’de unutulmaz bir Devler Ligi gecesine sahne olacak. İşte Fenerbahçe – Liverpool maçına dair tüm detaylar.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak. Türkiye’de saat uygulamasında değişiklik olmasa da Avrupa’da 25 Ekim’de kış saatine geçileceği için Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye saatiyle başlama saatleri bu tarihten sonra bir saat değişiyor. Bu nedenle ekim ayında 19.45 ve 22.00’de başlayan maçlar, kasım ayında 20.45 ve 23.00’te oynanacak.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Fenerbahçe’nin iç saha maçlarını oynadığı İstanbul’daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de taraftarının desteğini arkasına alarak İngiliz devi karşısında sürpriz bir sonuç peşinde olacak.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Liverpool, resmi Avrupa kupalarında bugüne kadar hiç karşı karşıya gelmedi. Bu nedenle 4 Kasım’daki mücadele, iki kulüp arasındaki ilk resmi maç olarak tarihe geçecek. Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde 6 kez şampiyonluk yaşayan Liverpool, turnuvanın en başarılı kulüplerinden biri olarak biliniyor.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanıyor. Fenerbahçe – Liverpool karşılaşmasının da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise tabii platformu üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE NE DURUMDA?

Lig aşamasına Roma ile 1-1 berabere kalarak başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada Aston Villa deplasmanından 6-0’lık ağır bir yenilgiyle döndü. Sarı-lacivertliler, üçüncü haftada sahasında Slavia Prag ile 2-0 öne geçtiği maçta 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, 3 maç sonunda 2 puanla turnuvadaki ilk galibiyetini arıyor.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Liverpool maçının ardından sarı-lacivertliler, 25 Kasım’da Shakhtar Donetsk ve 9 Aralık’ta LASK deplasmanlarına çıkacak. Fenerbahçe, 2027 yılının ilk Şampiyonlar Ligi maçında 20 Ocak’ta sahasında Villarreal’i ağırlayacak, lig aşamasındaki son maçını ise 27 Ocak’ta Atletico Madrid deplasmanında oynayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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