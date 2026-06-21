Fenerbahçe Beşiktaş tekerlekli sandalye maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Tekerlekli sandalye basketbolunda nefes kesecek Fenerbahçe- Beşiktaş mücadelesi için geri sayım başladı. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın yayınlanacağı kanal ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler.

FENERBAHÇE İSTANBUL JET – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde büyük final heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşma için sporseverler yayın bilgilerini araştırıyor. “Maç hangi kanalda?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “nereden canlı izlenir?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

FENERBAHÇE İSTANBUL JET – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final karşılaşması kapsamında Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş, 21 Haziran 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Büyük mücadele, sezonun en önemli maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE İSTANBUL JET – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev final karşılaşması saat 14.30’da başlayacak. İki ezeli rakibin mücadelesi, hem tribünlerde hem de ekran başında büyük bir heyecana sahne olacak.

FENERBAHÇE İSTANBUL JET – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol severlerin merakla beklediği karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler farklı platformlar üzerinden de erişim sağlayabilecek.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız kanalı; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de şifresiz olarak takip edilebiliyor.

FENERBAHÇE İSTANBUL JET – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Büyük final mücadelesi İstanbul’da, Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olacak.