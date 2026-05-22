Fenerbahçe Beko elendi mi, EuroLeague 3.'lük maçı oynanacak mı?

“Fenerbahçe Beko EuroLeague’den elendi mi, 3.’lük maçı var mı?” sorusu basketbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Final Four sonrası oluşan tabloyla birlikte turnuvada üçüncülük karşılaşmasının oynanıp oynanmayacağı ve Fenerbahçe Beko’nun konumu taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE BEKO ELENDİ Mİ?

EuroLeague Final Four heyecanı devam ederken Fenerbahçe Beko’nun durumu basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Olympiakos ile oynanan karşılaşma sürerken sarı-lacivertli ekibin turnuvadaki akıbeti henüz kesinleşmiş değil. Mücadelede alınacak sonuca göre Fenerbahçe Beko’nun final veya üçüncülük maçındaki konumu netleşecek.

OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI DEVAM EDİYOR

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan EuroLeague Final Four yarı final mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Karşılaşma devam ederken henüz kesin bir sonuç ortaya çıkmadı. İki takım da final bileti için parkede kıyasıya mücadele ediyor.

EUROLEAGUE 3.’LÜK MAÇI OYNANACAK MI?

EuroLeague Final Four organizasyonunda üçüncülük maçının oynanıp oynanmayacağı da merak ediliyor. Yapılan planlamaya göre 24 Mayıs tarihinde 3.’lük karşılaşmasının oynanmayacak.