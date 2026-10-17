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2004 Miss Turkey yarışmasının ikincisi olan model ve oyuncu Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Kızının vefatıyla büyük bir acı yaşayan Seğmen, paylaşımında annelik duygusunun kendisi için taşıdığı anlamı dile getirerek kızına duyduğu sevgiyi ifade etti. Peki, Fatoş Seğmen'in kızı neden öldü? Fatoş Seğmen'in kızı kimdir, kaç yaşındaydı? Detaylar...

FATOŞ SEĞMEN'İN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Model ve oyuncu Fatoş Seğmen’in kızı Alya Erdoğan’ın hayatını kaybettiği, Seğmen’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuruldu. Ancak paylaşılan bilgilerde Alya Erdoğan’ın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı.

Kızının vefat haberini duyuran Fatoş Seğmen, paylaşımında annelik duygusunun hayatındaki önemini vurguladı. Kızına duyduğu sevgiyi dile getiren Seğmen, onun hatırasının her zaman kalbinde yaşayacağını belirtti.

Fatoş Seğmen, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim."

Seğmen’in paylaşımıyla birlikte Alya Erdoğan’ın vefat haberi kamuoyuna yansıdı. Bununla birlikte, ölümün hangi nedenle gerçekleştiğine ilişkin paylaşılmış bir bilgi bulunmadığından, Alya Erdoğan’ın neden hayatını kaybettiği konusunda kesin bir açıklama yapmak mümkün değil.

CENAZE TÖRENİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Fatoş Seğmen, kızının vefatını duyurduğu paylaşımının ardından cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı. Yapılan duyuruda Alya Erdoğan’ın, merhum Bülent Erdoğan ile Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları olduğu belirtildi.

Cenaze ilanında, Alya Erdoğan için Narlıdere Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacağı ve ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

Paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumenin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda defnedilecektir."

Cenaze duyurusuyla birlikte Alya Erdoğan’ın törenine ilişkin yer ve defin bilgileri de kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

FATOŞ SEĞMEN'İN KIZI KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Fatoş Seğmen’in kızı Alya Erdoğan’dır. Seğmen, kızının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyururken cenaze ilanında da Alya Erdoğan’ın ailesine ilişkin bilgilere yer verildi.

Paylaşılan cenaze duyurusunda Alya Erdoğan, merhum Bülent Erdoğan ile Fatoş Erdoğan’ın kızları olarak anıldı. Fatoş Seğmen’in kızına yönelik duygusal mesajında ise annelik duygusunun kendisi için taşıdığı özel yere dikkat çekildi.

Alya Erdoğan’ın kaç yaşında olduğu konusunda paylaşılan bilgilerde herhangi bir yaş bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle Alya Erdoğan’ın yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi vermek mümkün değil.

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

Fatoş Seğmen, 2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci güzel seçilen model ve oyuncudur. Yarışmada elde ettiği dereceyle tanınan Seğmen, aynı zamanda oyunculuk alanında da yer aldı.

Seğmen, kızı Alya Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Paylaşımında kızına duyduğu sevgiyi ve annelik duygusunun hayatındaki önemini dile getiren model, kızının hatırasını her zaman kalbinde yaşatacağını ifade etti.

Alya Erdoğan’ın vefatının ardından yapılan cenaze duyurusunda ise cenaze namazının Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacağı ve defin işleminin Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.