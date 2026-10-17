2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Fatoş Seğmen, özel hayatında yaşadığı kayıplarla gündeme geldi. 44 yaşındaki ünlü manken, 31 Ağustos 2025 tarihinde eşi Bülent Erdoğan'ı kaybetmesinin ardından kızı Alya Erdoğan'ın vefatıyla bir kez daha büyük bir acı yaşadı. Yaşanan gelişmenin ardından Fatoş Seğmen'in hayatı, ailesi ve eşi Bülent Erdoğan hakkında yapılan aramalar yeniden gündeme geldi. Peki, Fatoş Seğmen'in eşi Bülent Erdoğan kimdir? Fatoş Seğmen'in eşi neden öldü? Detaylar...

FATOŞ SEĞMEN'İN EŞİ BÜLENT ERDOĞAN KİMDİR?

Bülent Erdoğan, Malatyalı iş insanı olarak tanınıyor. Fatoş Seğmen'in eşi ve Alya Erdoğan'ın babası olan Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde, Erdoğan'ın vefat ettiği sırada bir rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor.

FATOŞ SEĞMEN'İN EŞİ NEDEN ÖLDÜ?

Bülent Erdoğan'ın ölüm nedenine ilişkin paylaşılan bilgilerde, yaşadığı bir rahatsızlığın ardından hastanede tedavi gördüğü ve 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Ancak rahatsızlığının ne olduğu, hangi hastalık nedeniyle tedavi gördüğü veya vefatına yol açan tıbbi durum hakkında ayrıntılı ve doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Bülent Erdoğan'ın ölümüne ilişkin belirli bir hastalık ya da başka bir neden belirtmek mümkün değil.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda kesin olarak aktarılabilen nokta, Bülent Erdoğan'ın hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdiği ve vefat tarihinin 31 Ağustos 2025 olduğudur. Ölüm nedenine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapılmadığından, konuyla ilgili bilgi verirken bu sınırın korunması önem taşıyor.