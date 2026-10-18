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Fatoş Seğmen kızı neden öldü, Fatoş Seğmen eşi neden öldü?

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Fatoş Seğmen kızı neden öldü, Fatoş Seğmen eşi neden öldü?
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Fatoş Seğmen eşi neden öldü sorusu, 2004 Türkiye ikinci güzeli Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan'ı kaybettiğini duyurmasının ardından yeniden gündeme geldi. Ünlü manken ve oyuncu, geçen yıl eşi iş insanı Bülent Erdoğan'ı kaybetmesinin üzerinden yaklaşık 14 ay geçmişken bu kez evlat acısıyla sarsıldı. Ailenin yaşadığı peş peşe kayıplar, Bülent Erdoğan'ın ölüm nedenine ilişkin soruları da beraberinde getirdi. Peki, Fatoş Seğmen'in eşi Bülent Erdoğan neden öldü? İşte bilinenler…

Fatoş Seğmen'in eşi Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025'te 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Basına yansıyan bilgilere göre Malatyalı iş insanı, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ancak Erdoğan'ın hangi hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği aile tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı. Alya Erdoğan'ın cenazesi nerede defnedilecek? Tüm detaylar haberimizde…

FATOŞ SEĞMEN'İN EŞİ NEDEN ÖLDÜ?

Fatoş Seğmen'in eşi Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetti. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde Erdoğan'ın bir rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ve tedavisi sürerken 52 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi. Ancak Erdoğan'ın rahatsızlığının ne olduğuna ya da ölümüne yol açan tıbbi duruma ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Bülent Erdoğan'ın ölümünü belirli bir hastalığa bağlamak mümkün değil.

FATOŞ SEĞMEN'İN EŞİ BÜLENT ERDOĞAN KİMDİR?

Bülent Erdoğan, Malatyalı bir iş insanı olarak tanınıyordu. Basında yer alan bilgilere göre 1973 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya gelen Erdoğan, Fatoş Seğmen ile evliydi ve çiftin Alya adında bir kızları vardı.

FATOŞ SEĞMEN KIZINI KAYBETTİ

Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Seğmen, duygu dolu mesajında kızının kendisine annelik duygusunun hayatındaki en güzel duygu olduğunu öğrettiğini belirterek, "Her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim" ifadelerini kullandı. Alya Erdoğan'ın ölüm nedenine ilişkin ise aile tarafından bir açıklama yapılmadı.

ALYA ERDOĞAN'IN CENAZESİ NEREDE?

Fatoş Seğmen, paylaşımının ardından kızının cenaze programını da kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Alya Erdoğan'ın cenazesi, öğle namazının ardından İzmir'deki Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze ilanında Alya Erdoğan, merhum Bülent Erdoğan ile Fatoş Erdoğan'ın biricik kızı olarak anıldı.

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

Fatoş Seğmen, 2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak geniş kitlelerce tanınan bir manken ve oyuncu. 44 yaşındaki ünlü isim, güzellik yarışmasının ardından mankenlik ve oyunculuk alanlarında çalışmalar yaptı. Seğmen, eşi Bülent Erdoğan'ın vefatından yaklaşık 14 ay sonra kızı Alya'yı kaybetmenin derin acısını yaşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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