Fatih, Arnavutköy, Sarıyer okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da 2 Ocak Cuma günü okulların durumu, sabah saatlerinde oluşabilecek hava koşulları nedeniyle gündemde yer alıyor. Valilikten gelecek olası bir açıklama beklenirken, mevcut tablo eğitim takvimi ve meteorolojik veriler üzerinden değerlendiriliyor.

FATİH OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından Fatih ilçesi için eğitime ara verildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda Fatih'te okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürüyor.

ARNAVUTKÖY OKULLAR TATİL Mİ?

Arnavutköy'de 2 Ocak Cuma günü için okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. İstanbul genelinde olduğu gibi bu ilçede de eğitim normal takvimine göre devam ediyor. Sabah saatlerinde hafif buzlanma riski ihtimali bulunsa da, güncel meteorolojik tahminler yoğun kar yağışı veya ulaşımı aksatacak bir hava durumu öngörmüyor.

SARIYER OKULLAR TATİL Mİ?

Sarıyer ilçesinde de 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edilmesi yönünde bir duyuru yapılmadı. Valilikten gelen resmi bir karar olmadığı için ilçedeki okullarda dersler devam ediyor. Önceki günlerde görülen karla karışık yağmurun ardından hava koşullarında toparlanma beklenirken, gün içerisinde parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

İstanbul'da 2 Ocak Cuma günü için kar tatili ilan edilen herhangi bir ilçe bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen yerler arasında Gümüşhane, Kahramanmaraş, Şırnak, Elazığ ve Hakkari gibi bazı doğu illeri yer alıyor. İstanbul için ise şu ana kadar valilik tarafından alınmış bir tatil kararı açıklanmadı ve eğitim faaliyetleri devam ediyor.