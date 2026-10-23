Fabio Miretti kimdir? Beşiktaş'ın sakatlanan İtalyan orta sahası kaç yaşında?

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Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçının ardından Fabio Miretti için iyi haber vermedi: "Başakşehir maçında olmayacak. Umarım hızlı döner." İtalyan orta saha, 22 Ekim 2026 akşamı Dolmabahçe'de oynanan UEFA Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlamış, ilk yarıda sakatlanınca oyundan çıkmıştı.

Maç 2-2 bitti. Beşiktaş'ın gollerini Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan attı, Ümit Akdağ 78. dakikada kırmızı kart gördü.

FABIO MIRETTI BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fabio Miretti, Başakşehir maçında oynamayacak. Italiano, oyuncusunun birkaç hafta takımdan uzak kalabileceğini söyledi.

Zamanlama oyuncu için kötü oldu. Miretti, Beşiktaş'taki ilk üç maçına yedek kulübesinden girmiş, ilk kez Kocaelispor karşısında ilk 11'de başlamıştı. Italiano o maçın ardından "Miretti ilk 11'de oynamayı hak ediyor" demişti.

FABIO MIRETTI KİMDİR?

Fabio Miretti, Juventus altyapısından yetişen ve bu sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan İtalyan orta saha oyuncusu. Merkez orta sahada oynuyor, boyu 1,80.

Juventus A takımındaki ilk maçına 8 Aralık 2021'de, Şampiyonlar Ligi'nde Malmö'yü 1-0 yendikleri karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna girerek çıktı. İtalya A Milli Takımı'nda bir maçı var: 20 Kasım 2022'de Avusturya karşısında son dakikalarda oyuna girdi. Juventus formasıyla 2023-24 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı.

FABIO MIRETTI KAÇ YAŞINDA?

Fabio Miretti 23 yaşında. 3 Ağustos 2003'te doğdu.

FABIO MIRETTI NERELİ?

Fabio Miretti, İtalya'nın kuzeyindeki Piemonte bölgesinden. Pinerolo'da doğdu, ailesi yakındaki Saluzzo kasabasından. Futbola da Saluzzo'da, Auxilium Saluzzo'nun gençlerinde başladı.

FABIO MIRETTI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fabio Miretti, Auxilium Saluzzo'dan sonra Cuneo altyapısına geçti, 2011'de Juventus'a katıldı. Juventus'un U19 ve U23 takımlarında oynadı; U23 takımıyla Serie C'de 2021-22 sezonunun ilk yarısının en iyi genç oyuncusu seçildi.

Serie A'daki ilk maçına 20 Mart 2022'de Salernitana karşısında çıktı. Lig ilk golünü 5 Kasım 2023'te Fiorentina deplasmanında attı ve Juventus o maçı bu golle kazandı. 2024-25 sezonunu kiralık olarak Genoa'da geçirdi, Serie A'da 25 maçta 3 gol attı. Ardından Juventus'a döndü.

FABIO MIRETTI BEŞİKTAŞ'A KAÇA GELDİ?

Fabio Miretti, Beşiktaş'a 2 milyon euro kiralama bedeliyle geldi. Beşiktaş transferi 28 Ağustos 2026'da açıkladı. Anlaşmada 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu var; Beşiktaş bu hakkı kullanırsa bedeli üç taksitte ödeyecek.