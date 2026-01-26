Eyüpspor Beşiktaş maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Eyüpspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Eyüpspor Beşiktaş kaç kaç? Eyüpspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Eyüpspor Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Eyüpspor Beşiktaş maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Eyüpspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor Beşiktaş maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.