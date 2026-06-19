Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli?

Uzman klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, insan ilişkileri ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. “Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanırken, başarılı ismin hayatına dair bilgiler de araştırılıyor. İşte Esra Ezmeci’nin biyografisine dair öne çıkan detaylar...

ESRA EZMECİ KİMDİR?

Uzman klinik psikolog, yazar ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, psikoloji alanındaki çalışmaları ve kaleme aldığı kitaplarla geniş bir kitle tarafından tanınmaktadır. İstanbul doğumlu olan Ezmeci, insan ilişkileri, bağımlılık tedavisi ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Klinik psikoloji ve adli bilimler alanlarında aldığı eğitimlerle mesleki altyapısını güçlendiren Ezmeci, geliştirdiği terapi yöntemleri ve televizyon programlarıyla da dikkat çekmektedir.

ESRA EZMECİ KAÇ YAŞINDA?

1986 yılında İstanbul’da doğan Esra Ezmeci, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Akademik kariyerine genç yaşlarda başlayan Ezmeci, kısa sürede psikoloji alanında Türkiye’nin tanınan uzman isimleri arasında yer almıştır.

ESRA EZMECİ NERELİ?

Esra Ezmeci, İstanbul doğumlu ve İstanbullu bir uzmandır. Eğitim ve meslek hayatının büyük bölümünü İstanbul’da sürdüren Ezmeci, şehrin kültürel yapısının mesleki çalışmalarına da yansıdığını ifade etmektedir.

ESRA EZMECİ KARİYERİ

Esra Ezmeci, Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamlamış, ardından klinik psikoloji yüksek lisansını yapmıştır. Meslek hayatına hastane ortamında başlayan Ezmeci, uzun yıllar klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Günümüzde ise bireysel danışmanlık çalışmalarına devam etmekte, aynı zamanda televizyon programları ve kitaplarıyla geniş bir kitleye ulaşmaktadır.

Kişisel gelişim ve psikoloji alanında çok sayıda kitabı bulunan Ezmeci, hem akademik hem de medya çalışmalarıyla Türkiye’de psikoloji farkındalığının artmasına katkı sağlamaktadır.