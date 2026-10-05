EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI 2027 (ENFLASYON FARKI) Yılbaşında emekli ve memur maaşı ne kadar artar, zam oranı yüzde kaç olur?

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5 Ekim 2026 tarihinde açıklanan Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memur maaşlarının 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalarda üç aylık dönem netleşti. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,55 oldu. Peki, Yılbaşında emekli ve memur maaşı ne kadar artar, zam oranı yüzde kaç olur? Detaylar haberimizde.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI 2027

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Eylül 2026 enflasyon verileriyle birlikte 2027 Ocak ayında uygulanacak emekli ve memur maaşı zammı açısından üç aylık dönem tamamlandı. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 1,84, yıllık ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon oranları sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon toplamı yüzde 5,55 oldu.

Söz konusu oran, Ocak 2027'de emekli maaşlarına yansıyacak artışın hesaplanmasında dikkate alınacak üç aylık enflasyon verisini ortaya koydu. Ancak Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Memurlar açısından ise üç aylık dönemde yüzde 7'lik eşik henüz aşılmadı. Bu nedenle eylül ayı itibarıyla memurlar için enflasyon farkı oluşmadı.

2 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Bu iki aylık dönemin ardından hesaplanan enflasyon farkı yüzde 3,65 oldu.

Eylül ayı enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönem için hesaplama yapıldı. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 olarak açıklandı. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarının toplamında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5,55 oranında enflasyon farkı oluştu.

İki aylık dönemde yüzde 3,65 olarak gerçekleşen oran, eylül ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte yüzde 5,55 seviyesine ulaştı.

YILBAŞINDA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTAR ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı açısından temmuz, ağustos ve eylül aylarının enflasyon verileri belli oldu. Bu üç aylık dönemde emekliler için yüzde 5,55 oranında enflasyon farkı oluştu.

Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık enflasyon oranlarının ardından ortaya çıkan yüzde 5,55'lik oran, emeklilerin Ocak 2027 maaşlarına yansıyacak artışın şu ana kadar oluşan kısmını gösteriyor.

Ancak Ocak 2027'de uygulanacak emekli maaşı zam oranı henüz kesinleşmedi. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon oranlarının da açıklanmasının ardından altı aylık dönem tamamlanacak ve yılın son enflasyon verisiyle birlikte uygulanacak artış oranı netleşecek.

Dolayısıyla açıklanan yüzde 5,55'lik oran, üç aylık enflasyon verileri sonucunda ortaya çıkan mevcut oranı ifade ediyor. Ocak 2027 maaşlarına yansıyacak kesin artış için yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

YILBAŞINDA MEMUR MAAŞI NE KADAR ARTAR ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

Memur maaşlarına ilişkin Ocak 2027 zammında da üç aylık enflasyon verileri önem taşıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının toplamında henüz yüzde 7'lik eşik aşılmadı.

Bu nedenle eylül ayı itibarıyla memurlar için enflasyon farkı oluşmadı. Verilen hesaplamaya göre memurların enflasyon farkı hakkı elde edebilmesi için yüzde 1,36 oranında daha enflasyon oluşması gerekiyor.

Memur maaşlarına Ocak 2027'de uygulanacak zam oranı ise ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek. Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur maaşları için uygulanacak artış oranı da netlik kazanacak.

Böylece üç aylık enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memur maaşlarına ilişkin Ocak 2027 hesaplamalarında önemli bir aşama tamamlanmış oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,55 olarak belirlenirken, memurlar için henüz enflasyon farkı oluşmadı.