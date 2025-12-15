Haberler

Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu testi sonucu ne çıktı, pozitif mi negatif mi?

Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu testi sonucu ne çıktı, pozitif mi negatif mi?
Güncelleme:
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akif Ersoy ile gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ela Rumeysa Cebeci'ye uygulanan uyuşturucu testlerinin sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından Ela Rumeysa Cebeci'nin test sonucunun pozitif mi yoksa negatif mi olduğu merak edilmeye başlandı.

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından Mehmet Akif Ersoy tutuklanırken, Ela Rumeysa Cebeci işlemlerinin tamamlanmasının ardından özgürlüğüne kavuştu. Soruşturma kapsamında yapılan madde kullanım testlerinin netleşmesiyle birlikte, Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinde nasıl bir sonuç çıktığı gündeme geldi.

ELA RUMEYSA CEBECİ UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU NE OLDU?

Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, ifadesinde madde kullanmadığını belirtmesine rağmen yapılan testlerde kanında kokain tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen analizlerde, Ela Rumeysa Cebeci'nin kokain ve esrar yönünden yapılan testlerinin pozitif olduğu belirlendi. Spiker Meltem Acet'in test sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenildi.

MEDYA CAMİASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Medya dünyasında büyük ses getiren operasyonun ardından, Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki kişilerin tutuklanması kamuoyunda geniş yankı buldu. Yapılan incelemeler sonucunda Ersoy'un uyuşturucu testinin pozitif çıkması dikkat çekerken, Ela Rumeysa Cebeci'nin test sonuçlarının da olumlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN SONUÇLARI DA AÇIKLANDI

Soruşturma kapsamında test yapılan kişilerden Meltem Acet dışındaki beş kişinin daha uyuşturucu testlerinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. Yetkililer, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiğini açıkladı.

