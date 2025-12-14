El Bilal Toure neden kırmızı kart gördü?

Trabzon spor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren haftanın önemli maçında El Bilal Touré'nin erken sayılabilecek bir dakikada gördüğü kırmızı kart, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Mücadelenin temposunu ve dengesini değiştiren bu kararın ardından, "El Bilal Touré hangi gerekçeyle kırmızı kart gördü?" sorusu gündemin üst sıralarına taşındı.

EL BİLAL TOURE NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon spor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede 34. dakikada El Bilal Touré'nin kırmızı kart görmesi karşılaşmanın seyrini değiştirdi.

El Bilal Touré'nin arkadan rakibinin bileğine basması kırmızı kart olarak değerlendirildi.

Hakemin bu kararıyla birlikte sahadaki tansiyon yükselirken, iki takım arasındaki rekabet daha da sertleşti.

El Bilal Touré'nin oyundan ihraç edilmesinin ardından Beşiktaş, karşılaşmanın geri kalan bölümünü eksik oyuncuyla sürdürmek zorunda kaldı. Siyah-beyazlı ekip, bu dakikadan sonra oyun planını savunma ağırlıklı bir yapıya çevirdi.

MAÇIN DENGESİ DEĞİŞTİ

10 kişi kalan Beşiktaş, Trabzon spor'un baskılı oyununa karşı direnç göstermeye çalışırken, bordo-mavililer daha fazla gol pozisyonu üretmeye başladı. Taraftarlar ve spor yorumcuları, kırmızı kart kararının maçın sonucuna doğrudan etki edebileceği görüşünde birleşiyor

HAKEM GÖRÜŞLERİ:

Deniz Ateş Bitnel:

"El Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda , hakem kararı sahada verseydi saygı duyulurdu fakat , güç transferi olmayan , bacağın gergin görünmediği bu pozisyonda ciddi faullü oyundan söz etmek zor .!!!

VAR müdahalesi kesinlikle yanlış..!"