Haberler

El Bilal Toure neden kırmızı kart gördü?

El Bilal Toure neden kırmızı kart gördü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El Bilal Touré, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Trabzonspor–Beşiktaş karşılaşmasının 34. dakikasında hakem tarafından oyundan ihraç edildi. Kritik anda çıkan bu kırmızı kart, sahadaki atmosferi bir anda gererken, bordo-mavili ekip ile siyah-beyazlılar arasındaki mücadelenin seyrini de doğrudan etkiledi. Futbolseverler ise pozisyonun detaylarını merak etmeye başladı.

Trabzon spor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren haftanın önemli maçında El Bilal Touré'nin erken sayılabilecek bir dakikada gördüğü kırmızı kart, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Mücadelenin temposunu ve dengesini değiştiren bu kararın ardından, "El Bilal Touré hangi gerekçeyle kırmızı kart gördü?" sorusu gündemin üst sıralarına taşındı.

EL BİLAL TOURE NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon spor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede 34. dakikada El Bilal Touré'nin kırmızı kart görmesi karşılaşmanın seyrini değiştirdi.

El Bilal Touré'nin arkadan rakibinin bileğine basması kırmızı kart olarak değerlendirildi.

Hakemin bu kararıyla birlikte sahadaki tansiyon yükselirken, iki takım arasındaki rekabet daha da sertleşti.

El Bilal Touré'nin oyundan ihraç edilmesinin ardından Beşiktaş, karşılaşmanın geri kalan bölümünü eksik oyuncuyla sürdürmek zorunda kaldı. Siyah-beyazlı ekip, bu dakikadan sonra oyun planını savunma ağırlıklı bir yapıya çevirdi.

MAÇIN DENGESİ DEĞİŞTİ

10 kişi kalan Beşiktaş, Trabzon spor'un baskılı oyununa karşı direnç göstermeye çalışırken, bordo-mavililer daha fazla gol pozisyonu üretmeye başladı. Taraftarlar ve spor yorumcuları, kırmızı kart kararının maçın sonucuna doğrudan etki edebileceği görüşünde birleşiyor

HAKEM GÖRÜŞLERİ:

Deniz Ateş Bitnel:

"El Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda , hakem kararı sahada verseydi saygı duyulurdu fakat , güç transferi olmayan , bacağın gergin görünmediği bu pozisyonda ciddi faullü oyundan söz etmek zor .!!!

VAR müdahalesi kesinlikle yanlış..!"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
ABD, Karayipler'deki askeri yığınağını artırıyor

İş sadece Trump'ın emrine kaldı! İşte Venezuela'yı kuşatan dev donanma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
title