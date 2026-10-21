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Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( Tsk ) ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu'nun babası Cemil Eroğlu, işten çıkarıldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Peki, Ebru Eroğlu'nun babası Cemil Eroğlu kimdir, ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? Detaylar...

EBRU EROĞLU'NUN BABASI CEMİL EROĞLU KİMDİR?

Cemil Eroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmen Ebru Eroğlu'nun babasıdır. Ebru Eroğlu'nun babası Cemil Eroğlu'nun işten çıkarıldığı, 20 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan haberlerle kamuoyuna yansıdı.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninin ardından aralarında Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu teğmenler, kılıç çatarak “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atmıştı. Görüntülerin kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından teğmenler hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve beş teğmen TSK'den ihraç edilmişti.

Ebru Eroğlu'nun göreve iade talebiyle açtığı davanın ise Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.

CEMİL EROĞLU NE İŞ YAPIYOR, NEREDE ÇALIŞIYOR?

Cemil Eroğlu'nun ne iş yaptığı ve hangi kurumda çalıştığına ilişkin verilen bilgilerde meslek ve işyeri adı paylaşılmadı. Bilinen bilgi, Ebru Eroğlu'nun babası Cemil Eroğlu'nun bir işyerinde çalıştığı ve bu işyerindeki görevine son verildiği yönünde.

İşten çıkarma kararının gerekçesi olarak ise “küçülme” gösterildiği belirtildi. Güncel haberlerde de Cemil Eroğlu'nun çalıştığı kurumla ilişiğinin kesildiği ve kararın gerekçesinin işyerindeki küçülme olduğu aktarıldı.