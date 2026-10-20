Dusan Vlahovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Derbide Trabzonspor'a 2-0 kaybeden Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Juventus'tan nasıl geldi, maaşı ne kadar?

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Yıllık 7,5 milyon euro garanti ücret ve üç yıllık sözleşme. Beşiktaş'ın bu yaz Juventus'tan bonservissiz aldığı Dusan Vlahovic, 19 Ekim 2026 akşamı Trabzon'da ilk 11'de sahaya çıktı ama takımı Süper Lig'in 8. haftasındaki derbiden 2-0 yenik ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 21. dakikada Ozan Tufan, 71. dakikada Mohamed Salah attı.

Bu yenilgiyle Beşiktaş 15 puanla 5. sıraya düştü, Trabzonspor 16 puanla 4. sıraya yükseldi. Vlahovic derbiden birkaç gün önce mide rahatsızlığı yaşadığı için Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim deplasmanına götürülmemişti; Beşiktaş o maçı onsuz 3-2 kazandı. Sırp forvet bu sezon 8 maçta 6 gol attı.

DUSAN VLAHOVIC KİMDİR?

Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen 1,90 boyunda bir santrfor. 28 Ocak 2000'de Belgrad'da doğdu, 26 yaşında. Futbola Altina Zemun ve OFK Beograd'ın altyapılarında başladı, 2014'te Partizan'a geçti.

Partizan'la ilk profesyonel sözleşmesini 2015'te imzaladı, 2016'da A takıma alındı. Burada attığı ilk golle kulüp tarihinin en genç golcüsü oldu. Belgrad ekibinde 27 maçta 3 gol attı; Sırbistan Süper Ligi'ni bir, Sırbistan Kupası'nı iki kez kazandı.

FLORANSA'DA 49 GOL

Temmuz 2018'de yaklaşık 3 milyon euro bonservisle Fiorentina'ya transfer oldu. İlk sezonunu çoğunlukla gençler takımında geçirdi. Asıl çıkışı 2020-2021 sezonunda geldi: Serie A'da 21 gol attı. 2021 takvim yılını ligde 33 golle kapattı. Fiorentina formasıyla toplam 108 maçta 49 gol kaydetti.

JUVENTUS'TA DÖRT BUÇUK YIL

Juventus, Vlahovic'i Ocak 2022'de 80 milyon euroyu aşan bir bedelle kadrosuna kattı. Torino ekibinde 168 maça çıkıp 68 gol attı ve 2023-2024 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı. Son sezonunda 23 resmi maçta 10 gol attı, sözleşmesini uzatmadı ve serbest kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA MAAŞI NE KADAR?

Beşiktaş transferi 13 Ağustos 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sözleşme 2028-2029 sezonunun sonuna kadar sürüyor ve oyuncuya her sezon 7,5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Kulübe bonservis bedeli ödenmedi.

Ertesi gün Tüpraş Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin taraftarın katıldığı bir imza töreni yapıldı. Vlahovic tribünlere Türkçe "Hazır mısınız? Başlıyoruz" diye seslendi. Kulüp başkanı Serdal Adalı onu Avrupa'nın en büyük golcülerinden biri olarak tanıttı. Vlahovic, Duško Tošic ve Adem Ljajic'ten sonra Beşiktaş forması giyen üçüncü Sırp futbolcu.

MİLLİ TAKIMDA 16 GOL

Alt yaş milli takımlarından geçen Vlahovic, Sırbistan A Milli Takımı'nda 41 maçta 16 gol attı. 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024 kadrolarında yer aldı.