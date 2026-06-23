Derin Talu'nun sevgilisi kimdir? Tanalp Tokgöz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Derin Talu’nun sevgilisi Tanalp Tokgöz, özel hayatı ve kariyeriyle gündem oldu. Genç iş insanı hakkında “kaç yaşında?”, “nereli?” ve “ne iş yapıyor?” soruları araştırılırken, çiftin ilişkisi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte Tanalp Tokgöz’ün hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…

TANALP TOKGÖZ KİMDİR?

Tanalp Tokgöz, 1994 doğumlu genç bir iş insanıdır. Eğitim hayatını Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Tokgöz, mezuniyetinin ardından sigorta ve brokerlik alanında kariyer yapmaya başlamıştır.

TANALP TOKGÖZ KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olan Tanalp Tokgöz, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

TANALP TOKGÖZ NERELİ?

Tanalp Tokgöz’ün doğum yeri hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte İstanbul’da yaşadığı bilinmektedir.

TANALP TOKGÖZ'ÜN KARİYERİ

Tanalp Tokgöz, 2016 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına adım atmıştır. Mezuniyetinin ardından Lockton Omni şirketine katılan Tokgöz, burada brokerlik departmanında görev alarak deniz sigortası branşlarının tamamında hizmet vermektedir.