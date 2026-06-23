Haberler

Derin Talu'nun sevgilisi kimdir? Tanalp Tokgöz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Derin Talu'nun sevgilisi kimdir? Tanalp Tokgöz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Derin Talu’nun sevgilisi Tanalp Tokgöz, son günlerde magazin gündeminde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Genç iş insanının hayatı, yaşı ve mesleği sosyal medyada araştırılırken, “Tanalp Tokgöz kimdir?”, “Kaç yaşında ve nereli?” soruları da yoğun şekilde gündeme geldi. Peki, Derin Talu'nun sevgilisi kimdir? Tanalp Tokgöz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Derin Talu’nun sevgilisi Tanalp Tokgöz, özel hayatı ve kariyeriyle gündem oldu. Genç iş insanı hakkında “kaç yaşında?”, “nereli?” ve “ne iş yapıyor?” soruları araştırılırken, çiftin ilişkisi de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte Tanalp Tokgöz’ün hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…

TANALP TOKGÖZ KİMDİR?

Tanalp Tokgöz, 1994 doğumlu genç bir iş insanıdır. Eğitim hayatını Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Tokgöz, mezuniyetinin ardından sigorta ve brokerlik alanında kariyer yapmaya başlamıştır.

TANALP TOKGÖZ KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olan Tanalp Tokgöz, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

TANALP TOKGÖZ NERELİ?

Tanalp Tokgöz’ün doğum yeri hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte İstanbul’da yaşadığı bilinmektedir.

TANALP TOKGÖZ'ÜN KARİYERİ

Tanalp Tokgöz, 2016 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına adım atmıştır. Mezuniyetinin ardından Lockton Omni şirketine katılan Tokgöz, burada brokerlik departmanında görev alarak deniz sigortası branşlarının tamamında hizmet vermektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek

Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes haddini bilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeler yürütüyor

Özel'in yeni adresi belli! Parti binasına posterler asıldı bile
CHP'nin kalesi İzmir'de Özgür Özel'in fotoğraflarını ayaklar altına alıp parçaladılar

Görüntü CHP'nin kalesi İzmir'den!

Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da

MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fener'e kapı gibi stoper