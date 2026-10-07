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Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, özel yaşamı, sosyal medya paylaşımları, moda ve stil içerikleriyle kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer alıyor. 28 Nisan 1981 doğumlu olan Mermerci, köklü ve varlıklı bir aileye mensup. Saint Joseph Lisesi'nden mezun olan Mermerci, eğitim hayatının bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. Peki, Derin Mermerci kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Derin Mermerci kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

DERİN MERMERCİ KİMDİR?

Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan Mermerci, Türkiye'nin köklü ve varlıklı ailelerinden biri olarak bilinen Mermerci ailesinin ferdidir.

Babası Mehmet Ata Mermerci, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Akfil Tekstil'in kurucusudur. Mermerci ailesinin sanayi ve ticaret alanındaki geçmişi, Derin Mermerci'nin cemiyet hayatındaki konumuyla da ilişkilendirilen unsurlar arasında yer alıyor.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Mermerci, Saint Joseph Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alarak akademik sürecinin bir bölümünü yurt dışında sürdürdü.

DERİN MERMERCİ NE İŞ YAPIYOR?

Mermerci, sosyal medya içerik üreticisi ve cemiyet hayatının tanınmış bir figürü olarak öne çıkıyor. Özellikle Instagram üzerinden moda, stil ve yaşam tarzına ilişkin paylaşımlar yapıyor.

Giyim tarzı, davet kombinleri ve günlük yaşamına ilişkin içerikleriyle dikkat çeken Mermerci, sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine hitap ediyor.

Mermerci'nin çalışmalarında sosyal sorumluluk faaliyetleri de önemli bir yer tutuyor. Özellikle sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetleriyle öne çıkan Mermerci, "Bir Can Bir Candır" projesiyle de tanınıyor. Derneğin resmi internet sitesinde Mermerci'nin kurucular arasında yer aldığı görülüyor.

DERİN MERMERCİ SERVETİ NE KADAR?

Derin Mermerci'nin servetinin ne kadar olduğu da hakkında en fazla araştırılan konulardan biri. Ancak Mermerci'nin net servetine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Mermerci'nin ailesi tekstil sektöründe faaliyet gösteren güçlü bir geçmişe sahip. Babası Mehmet Ata Mermerci'nin Akfil Tekstil'in kurucusu olması, ailenin sanayi ve ticaret alanındaki geçmişinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ailenin tekstil sektöründeki konumu, gayrimenkul yatırımları ve sanayi geçmişi dikkate alındığında Mermerci'nin varlıklı bir aileye mensup olduğu biliniyor. Ancak bu bilgiler, Derin Mermerci'nin kişisel servetinin belirli bir rakamla ifade edilmesi için yeterli değil.

DERİN MERMERCİ KAÇ YAŞINDA?

Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

Mermerci'nin doğum tarihi 28 Nisan 1981 olarak kayıtlarda yer alıyor. İstanbul doğumlu olduğu bilgisi de biyografi kayıtlarında bulunuyor.

DERİN MERMERCİ NERELİ?

Derin Mermerci İstanbul doğumludur. 28 Nisan 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mermerci, eğitim hayatına da İstanbul'da başladı.

Saint Joseph Lisesi'nden mezun olan Mermerci, daha sonra eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü.

Mermerci'nin ailesi ise Türkiye'nin tanınmış ve varlıklı aileleri arasında yer alıyor. Babası Mehmet Ata Mermerci, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Akfil Tekstil'in kurucusudur.

DERİN MERMERCİ EŞİ KİM?

Derin Mermerci'nin eşi Cem Aydın'dı. Mermerci, 27 Eylül 2013 tarihinde medya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Cem Aydın ile evlendi.

Cem Aydın, Doğuş Yayın Grubu'nda CEO olarak görev yapmış bir isimdir. Mermerci ile Aydın'ın evliliğinden Lal ve Mina adında ikiz kızları dünyaya geldi.

Çiftin evliliği 2019 yılında sona erdi. Derin Mermerci ile Cem Aydın boşanarak yollarını ayırdı.