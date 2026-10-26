Daniel Moreno kimdir? Pendikspor maçında hem gol attı hem iki penaltı yaptırdı

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TFF 1. Lig'in 12. haftasında Pendik'te oynanan maç 2-2 bitti ve skor tabelasındaki dört golün hepsinde Kayserispor forveti Daniel Moreno'nun payı vardı. Kolombiyalı oyuncu iki kez penaltı yaptırdı, bir kez penaltı kazandırdı, bir kez de kendisi gol attı.

Pendikspor son penaltıyı 90+6'da Muhammed Kiprit'le gole çevirdi ve iki takım birer puanla ayrıldı.

DANİEL MORENO PENDİKSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Daniel Moreno, Pendikspor maçında 90+1'de golü attı, üç dakika sonra elle oynayarak rakibe penaltı kazandırdı. İlk penaltı 26. dakikada geldi: kornerin ardından Moreno'nun müdahalesiyle Taha Emre yerde kaldı, hakem Burak Pakkan beyaz noktayı gösterdi ve Clarke-Harris 28'de Pendikspor'u öne geçirdi.

55. dakikada roller değişti. Bu kez Moreno, Taha Emre İnce'nin müdahalesiyle ceza sahasında düştü. Taha Emre kırmızı kart gördü, Benhur Keser penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-1 oldu.

Uzatmada önce Oğulcan sağdan ortaladı, kaleci Emir topu çeldi, dönen topu Moreno ağlara gönderdi. 90+4'te Bekir'in serbest vuruşunda Yekta'nın kafa vuruşu Moreno'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Pakkan penaltı kararı verdi.

DANİEL MORENO KİMDİR?

Daniel Moreno, tam adıyla Daniel Moreno Mosquera, Kayserispor'da forma giyen Kolombiyalı forvet. Kariyerinin büyük bölümünü Kolombiya liginde geçirdi, 2025'in ocak ayında Amedspor'a transfer olarak Türkiye'ye geldi.

Kayserispor'da sezona hızlı başladı. Ekim ortasında Antalyaspor'un 4-0 yenildiği maçtan sonra son beş maçtaki gol sayısı yediye çıkmıştı. Sezon başında kendine 20 gol hedefi koyduğunu söylemişti.

DANİEL MORENO KAÇ YAŞINDA?

Daniel Moreno 17 Ocak 1995'te doğdu, 31 yaşında.

DANİEL MORENO NERELİ?

Daniel Moreno Kolombiyalı. Türkiye'deki iki kulübünden önce futbolunun tamamını ülkesinde oynadı.

DANİEL MORENO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Daniel Moreno profesyonel kariyerine Junior'da başladı ve 2014-2018 arasında kiralık olarak Barranquilla'da oynadı. 2021'de Deportes Tolima'ya, 2022'de Alianza Petrolera'ya geçti.

2023'te Deportivo Pasto'ya giden Moreno, 2024'te bir dönem Santa Fe'de kiralık oynadı. Ocak 2025'te Amedspor'a, ağustos 2026'da da Kayserispor'a transfer oldu.

DANİEL MORENO KAYSERİSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Daniel Moreno, Kayserispor'la ağustos 2026'da iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Süper Lig'de geçirdiği 11 yılın ardından küme düşmüştü ve 1. Lig'e şampiyonluk hedefiyle başladı. Moreno, Kayseri'de çok mutlu olduğunu ve asıl amacının takımı yeniden Süper Lig'e taşımak olduğunu anlatmıştı.