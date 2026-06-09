Daltonlar çetesi kimdir, üyeleri kimler? Barış Boyun ile Daltonlar Çetesi'nin ne alakası var? Barış Boyun Daltonlar Çetesi'nin lideri mi?

Barış Boyun ve Daltonlar Çetesi arasındaki ilişki, sosyal medyada ve haber gündeminde en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Çetenin yapısı, üyeleri ve liderlik iddiaları araştırılırken “ Barış Boyun Daltonlar Çetesi’nin lideri mi?” sorusu öne çıkıyor ve bağlantıya dair iddialar gündemi hareketlendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Barış Boyun, 1984 yılında Malatya’da doğduğu belirtilen ve kamuoyunda “yeni nesil mafya lideri” olarak anılan bir isimdir. İstanbul Beyoğlu merkezli bir mahalle yapılanmasından doğan suç örgütünün lideri olduğu ifade edilen Boyun’un, zamanla uluslararası bağlantılara uzanan bir yapılanma kurduğu iddia edilmektedir. Silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticareti gibi faaliyetlerle ilişkilendirilen örgüt yapısının başında yer aldığı öne sürülmektedir. Barış Boyun, 2024 yılında İtalya’da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştır.

DALTONLAR ÇETESİ KİMDİR?

Daltonlar Çetesi, Barış Boyun’a bağlı olduğu belirtilen ve özellikle motosikletli suikast timleriyle gündeme gelen bir suç örgütü yapılanmasıdır. Çetenin, farklı rakip gruplarla çatışmalara girdiği, çeşitli silahlı saldırılar ve cinayetlerle ilişkilendirildiği iddia edilmektedir. Yapılanmanın gençleri sosyal medya üzerinden etkileyerek örgüte dahil ettiği ve organize suç faaliyetlerinde aktif rol aldığı öne sürülmektedir.

BARIŞ BOYUN VE DALTONLAR ÇETESİ ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?

Daltonlar Çetesi’nin, Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü içinde alt bir yapı olarak faaliyet gösterdiği ifade edilmektedir. Bu yapılanmanın özellikle motosikletli tetikçi gruplar halinde hareket ettiği ve bazı silahlı saldırı olaylarında aktif rol aldığı iddia edilmektedir. Zaman içinde bazı ayrışmalar ve iç çatışmalar yaşandığı da öne sürülse de, Daltonlar Çetesi’nin uzun süre Barış Boyun’a bağlı bir alt grup olarak faaliyet gösterdiği belirtilmektedir.