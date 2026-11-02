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Yemekteyiz Ayça kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayça Ayça Hanım kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Ayça kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayça Ayça Hanım kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Ayça Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayça Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Kasım haftasında yarışacak olan Ayça Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Ayça Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayça Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ AYÇA KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz , ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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