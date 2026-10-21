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Como Manchester Utd. maçı hangi kanalda, Como vs Manchester Utd. nereden CANLI izlenir?

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Como Manchester Utd. maçı hangi kanalda, Como vs Manchester Utd. nereden CANLI izlenir?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının üçüncü haftası, Avrupa futbolunun dikkat çeken eşleşmelerinden birine sahne olacak. İtalya’nın yükselen ekibi Como, İngiliz devi Manchester United’ı ağırlayacak. Futbolseverler bu heyecanlı karşılaşma öncesinde “Como Manchester United maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Como – Manchester United maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye’de TRT 1’den değil, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Como – Manchester United maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

COMO MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Manchester United arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan’da ise maç İçtimai TV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

COMO MANCHESTER UNITED MAÇI TRT 1’DE Mİ?

Hayır, bu karşılaşma TRT 1’de yayınlanmayacak. Aynı saatte Galatasaray’ın Lille deplasmanında oynayacağı maç TRT 1 ekranlarında yer alacağı için Como – Manchester United mücadelesi tabii Spor üzerinden futbolseverlere ulaştırılacak.

COMO MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor kanalına ulaşabilir. Telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda kullanılabilen tabii uygulaması ya da internet sitesi aracılığıyla karşılaşma canlı takip edilebilir. Tabii Spor, Turkcell TV+ kullanıcıları için ise 75 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

COMO MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılma ihtimaline karşı karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

COMO MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İtalya’nın Como kentinde bulunan Stadio Giuseppe Sinigaglia’da oynanacak. Como Gölü’nün kıyısında yer alan ve Avrupa’nın en özel manzaralı statlarından biri olarak gösterilen Sinigaglia, bu kez Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz devine ev sahipliği yapacak.

AYNI AKŞAM GALATASARAY DA SAHADA

Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba akşamı Türk futbolseverler için de heyecan dolu geçecek. Galatasaray, Como – Manchester United maçıyla aynı saatte, 19.45’te Fransa’da Lille ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların mücadelesi TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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